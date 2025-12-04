कंडे बेचकर आत्मनिर्भर बनीं 15 परिवारों की महिलाएं, दो महिलाओं की पहल से खड़ा हुआ छोटा उद्योग

सहोद्रा यादव बताती हैं कि उन्होंने दो दशक पहले कंडे बनाना शुरू किया था। उनकी मेहनत और निरंतरता से यह कमाई का साधन बन गया और परिवार के अन्य सदस्य भी जोड़ते चले गए। आज वही छोटा प्रयास एक संगठित स्थानीय उद्योग बन चुका है। वार्ड के हल्कन यादव और मिथलेश यादव ने बताया कि पूजा-पाठ, ईंट भट्टों में जलाने, और अंतिम संस्कार जैसी गतिविधियों में कंडों की बड़ी मांग रहती है। इसी वजह से खरीदार सीधे उनके घरों में पहुंचकर कंडे ले जाते हैं। बरसात के मौसम में कंडे बनाना मुश्किल होता है, इसलिए महिलाएं गर्मी और सर्दी में स्टॉक पहले से तैयार कर लेती हैं।