छिंदवाड़ा

कॉम्बिंग गश्त में पकड़ाए 157 वारंटी, 303 बदमाशों व स्थानों की चैकिंग

पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में दी दबिश, रात भर सर्चिंग में जुटी रही पुलिस

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Sep 02, 2025

छिंदवाड़ा. पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया, इस दौरान पुलिस ने 157 वारंटियों को पकड़ा तथा 303 स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाया है। प्रति शनिवार-रविवार की रात सभी थानों का पुलिस बल थाना क्षेत्र में सडक़ों पर निकलता है तथा वारंटियों की धरपकड़ के साथ ही कई स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाता है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने जिले भर में 30 स्थाई एवं 127 गिरफ्तारी सहित कुल 157 वारंटियों को गिरफ्तार किया तथा 114 गुंडा, 87 निगरानी, एक जिला बदर, 12 जेल से रिहा आरोपियों एवं 59 कबाडिय़ों की सघन चेकिंग की गई। शराब की तस्करी व खुले स्थान शराब पीने वाले 23 व्यक्तियों से 170 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए उन पर प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में गुम हुए व्यक्तियों की तलाश कर 14 गुम इंसानों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा गया।

ईनामी फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

काम्बिंग गश्त के दौरान कुंडीपुरा थाना प्रभारी एसआई महेंद्र भगत ने गोवंश के प्रकरण में पांच हजार का ईनामी आरोपी भवर (40) पिता रामसिंह उइके निवासी नवेगांव जो पांच वर्ष से फरार था, उसे पकड़ा है। चैक बाउंस के मामले में तीन वर्ष से फरार पांच हजार का ईनामी आरोपी लवकेश (42) पिता पंजाबराव बारस्कर निवासी पदम कॉम्पलेक्टस सिवनी मार्ग को भी घेराबंदी कर कुंडीपुरा पुलिस ने पकड़ा है। कुंडीपुरा पुलिस टीम को पांच-पांच हजार रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा।

जिले भर में एक रात में की गई कार्रवाई

स्थाई वारंटी 30
गिरफ्तारी वारंटी 127

गुंडा बदमाश की चैकिंग 114
निगरानी बदमाश की चैकिंग 87

जिला बदर की चैकिंग 01
गुम इंसान दस्तयाब 14

कबाडिय़ों की चैकिंग 59
आबकारी एक्ट प्रकरण 23 शराब जब्त (लीटर में) 170

