कॉम्बिंग गश्त में पकड़ाए 157 वारंटी, 303 बदमाशों व स्थानों की चैकिंग

छिंदवाड़ा. पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया, इस दौरान पुलिस ने 157 वारंटियों को पकड़ा तथा 303 स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाया है। प्रति शनिवार-रविवार की रात सभी थानों का पुलिस बल थाना क्षेत्र में सडक़ों पर निकलता है तथा वारंटियों की धरपकड़ के साथ ही कई स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाता है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने जिले भर में 30 स्थाई एवं 127 गिरफ्तारी सहित कुल 157 वारंटियों को गिरफ्तार किया तथा 114 गुंडा, 87 निगरानी, एक जिला बदर, 12 जेल से रिहा आरोपियों एवं 59 कबाडिय़ों की सघन चेकिंग की गई। शराब की तस्करी व खुले स्थान शराब पीने वाले 23 व्यक्तियों से 170 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए उन पर प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में गुम हुए व्यक्तियों की तलाश कर 14 गुम इंसानों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा गया।