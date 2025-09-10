प्रधानमंत्री आवास योजना में 206 हितग्राहियों ने नहीं बनाया मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 493 हितग्राहियों को पहली किश्त का बेसब्री से इंतजार है। इसका डीपीआर बनाकर नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल दो माह पहले भेजा जा चुका है। जहां से संचालनालय की स्वीकृति मिलने पर योजना की पहली किश्त जारी होगी। इस योजना में शहर से 3700 से ज्यादा आवेदन किए गए थे। जिसके जांच के लिए जांच समिति बनाई गई थी। इनमें से 493 हितग्राहियों का चयन किया गया। इस योजना में संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वार्षिक आय 3 लाख तक होना अनिवार्य थी। सरकार की ओर से भू-स्वामी को इस योजना की सब्सिडी 2.50 लाख रुपए तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना में प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने की योजना को केबिनेट मंजूरी मार्च में दी थी। उसके बाद सर्वेक्षण करने के आदेश पर संबंधित हितग्राही का सर्वेक्षण पूरा किया गया। उनका नाम चयन किया गया।

