Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

प्रधानमंत्री आवास योजना में 206 हितग्राहियों ने नहीं बनाया मकान

वर्ष 2020-21 से मामले पैंडिंग चल रहे हैं। अब उनकी तहसील कार्यालय में सुनवाई हो रही है। इनमें कुछ हितग्राहियों ने राशि वापस देने हामी भरी है तो कुछ हितग्राहियों ने राशि चुकाने में असमर्थता जाहिर की है।

छिंदवाड़ा

manohar soni

Sep 10, 2025

pm aawas

प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 206 हितग्राहियों ने अब तक मकान नहीं बनाया है। वर्ष 2020-21 से मामले पैंडिंग चल रहे हैं। अब उनकी तहसील कार्यालय में सुनवाई हो रही है। इनमें कुछ हितग्राहियों ने राशि वापस देने हामी भरी है तो कुछ हितग्राहियों ने राशि चुकाने में असमर्थता जाहिर की है।


आवास योजना के बीएलसी घटक में पांच साल में अब तक 14688 मकान बन चुके है। इस पर आवास की 2.50 लाख रुपए लेकर मकान न बनाने वाले 240 हितग्राहियों की सुध ली जा रही है। इन हितग्राहियों की तहसील कार्यालय में सुनवाई की जा रही है। इनमें से 36 हितग्राहियों ने राशि वापस करने अपनी सहमति दे दी है। 206 केस अभी पैंडिंग है। जिन्हें नोटिस देकर तहसीलदार के समक्ष पेशी की जा रही है।
पीएम आवास के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कोरोना काल के समय प्रदेश सरकार की ओर से हितग्राहियों को छूट दी गई है। इसके चलते हितग्राहियों ने मौके का फायदा उठाया। प्रधानमंत्री आवास के पहले चरण की राशि 2.50 लाख रुपए हजम कर गए। तब के लोग ज्यादातर मकान नहीं बनाए हैं। जिनकी खोज खबर ली जा रही है।


तहसील कार्यालय में 24 हितग्राहियों की सुनवाई


इस समय तहसीलदार कार्यालय में 24 हितग्राहियों की पेशी चल रही है। 7 हितग्राहियों ने प्राप्त राशि पूरी तरह से नगर निगम को वापस कर दी। कुछ हितग्राहियों ने अपने बैंक खातों में पूरी राशि उपलब्ध होना बताया और राशि वापसी के लिए निगम को आवेदन सौंपा। शेष हितग्राहियों ने सात दिन का समय मांगा है। इसके अतिरिक्त 12 अनुपस्थित हितग्राहियों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित कर कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश तहसीलदार ने जारी किए हैं।


पीएम आवास 2.0 में नहीं आई प्रथम किश्त


प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों के मकान न बनाने के मामले में सीधे कार्रवाई की जा रही है। तहसील कार्यालय में 206 हितग्राहियों के मामले चल रहे हैं। पीएम आवास 2.0 में राशि का इंतजार बना हुआ है।
-सचिन पाटिल, नोडल अधिकारी, पीएम आवास, नगर निगम।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 493 हितग्राहियों को पहली किश्त का बेसब्री से इंतजार है। इसका डीपीआर बनाकर नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल दो माह पहले भेजा जा चुका है। जहां से संचालनालय की स्वीकृति मिलने पर योजना की पहली किश्त जारी होगी। इस योजना में शहर से 3700 से ज्यादा आवेदन किए गए थे। जिसके जांच के लिए जांच समिति बनाई गई थी। इनमें से 493 हितग्राहियों का चयन किया गया। इस योजना में संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वार्षिक आय 3 लाख तक होना अनिवार्य थी। सरकार की ओर से भू-स्वामी को इस योजना की सब्सिडी 2.50 लाख रुपए तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना में प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने की योजना को केबिनेट मंजूरी मार्च में दी थी। उसके बाद सर्वेक्षण करने के आदेश पर संबंधित हितग्राही का सर्वेक्षण पूरा किया गया। उनका नाम चयन किया गया।


इनका कहना है…

प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों के मकान न बनाने के मामले में सीधे कार्रवाई की जा रही है। तहसील कार्यालय में 206 हितग्राहियों के मामले चल रहे हैं। पीएम आवास 2.0 में राशि का इंतजार बना हुआ है।
-सचिन पाटिल, नोडल अधिकारी, पीएम आवास, नगर निगम।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / प्रधानमंत्री आवास योजना में 206 हितग्राहियों ने नहीं बनाया मकान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.