बॉन्ड भराकर 40 डॉक्टरों को भेजा भोपाल से, ज्वाइन कर हो गए गायब

छिंदवाड़ा. स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में 2853 बॉण्डेड डॉक्टरों की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस महत्वकांक्षी कार्य को यह डॉक्टर पलीता लगाने में जुटे हुए है। जिले को 40 डॉक्टर मिले है जिन्हें जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल में पदस्थ किए जाने है। स्वास्थ्य विभाग ने अनिवार्य बंधपत्र सेवा के तहत सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस व पीजी कर निकले डॉक्टरों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ करने के आदेश जारी किए है।