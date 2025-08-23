Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

बॉन्ड भराकर 40 डॉक्टरों को भेजा भोपाल से, ज्वाइन कर हो गए गायब

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने हैं पदस्थ, 30 तारीख तक का दिया गया अंतिम समय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने प्रयास

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Aug 23, 2025

छिंदवाड़ा. स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में 2853 बॉण्डेड डॉक्टरों की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस महत्वकांक्षी कार्य को यह डॉक्टर पलीता लगाने में जुटे हुए है। जिले को 40 डॉक्टर मिले है जिन्हें जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल में पदस्थ किए जाने है। स्वास्थ्य विभाग ने अनिवार्य बंधपत्र सेवा के तहत सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस व पीजी कर निकले डॉक्टरों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ करने के आदेश जारी किए है।

जिले में 40 डॉक्टरों में से कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइन किया, जिसके बाद विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किया तो पचास फीसदी डॉक्टरों ने ज्वाइन किया तथा उसके बाद फिर डॉक्टर लापता हो गए। जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जैसी स्थिति बनने लगी थी। विभाग ने अब इन डॉक्टरों को 30 अगस्त तक का अंतिम समय देते हुए पदस्थापना वाले स्थान पर ज्वाइन करने के आदेश दिए है।

कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी भी खाली


डॉक्टरों की कमी दूर करने के उद्देश्य से विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सिविल अस्पताल में डॉक्टर पदस्थ किए गए है। वर्तमान में जिले में 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापना के बाद भी कई स्थान जैसे पाथरी, कुंडा, रामपुर, पांजरा, हिरदागढ़, मारूड़, बाघवर्दिया, देलाखारी, चावलपानी में डॉक्टर नहीं है, यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था नर्सिंग स्टॉफ के भरोसे रहती है।

अमरवाड़ा, हर्रई में सबसे ज्यादा कमी


डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी अमरवाड़ा, हर्रई जैसे दूरस्त आदिवासी अंचल में बनी हुई है। जितने पद स्वीकृत है उससे आधे पद वर्तमान में नहीं भरे हुए है। हर्रई ब्लॉक की बात करे तो 26 डॉक्टरों के पदों में से सिर्फ 08 डॉक्टर कार्यरत है। अमरवाड़ा ब्लॉक में भी 24 में से 21 पद रिक्त है। ब्लॉक मुख्यालय पर डॉक्टर तो मिल जाते है लेकिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने पर व्यवस्थाएं बिगड़ती है।

सभी जगह है विशेषज्ञ की कमी


जिले के शासकीय अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद स्वीकृत है लेकिन पद रिक्त पड़े हुए है। कहीं पर शिशु रोग, नेत्र रोग, मेडिकल ऑफिसर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जिकल विशेषज्ञ तथा अन्य की कमी बनी हुई है। डॉक्टर की कमी होने पर मरीजों को जिला मुख्यालय के अस्पताल भेजा जाता है या फिर मरीज प्राइवेट अस्पताल में पहुंचकर उपचार कराता है। कहने के लिए कई अस्पतालों में डिलेवरी पाइंट बनाए गए है लेकिन विशेषज्ञ ही नहीं है तो उपचार कैसे संभव होगा।

इनका कहना है।


जिन डॉक्टरों की पदस्थापना जिले के पीएससी सेंटरों में हुई थी, जिनमें से कई ज्वाइन कर अवकाश तथा पीजी करने चले गए थे। उन्हें शासन के आदेश पर 31 अगस्त तक ज्वाइन करना है। जिन स्थानों पर डॉक्टरों की कमी है वहां के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।


डॉ नरेश गुन्नाड़े, प्रभारी सीएमएचओ, छिंदवाड़ा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / बॉन्ड भराकर 40 डॉक्टरों को भेजा भोपाल से, ज्वाइन कर हो गए गायब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.