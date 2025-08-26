आ गई नामों की लिस्ट…5 हजार ‘राशन कार्डों’ की होगी जांच, हटेंगे नाम

इन नामों को पूरे जिले के खाद्य अधिकारियों को भेजना बताया गया है। राज्य शासन को संदेह है कि बड़ी संख्या में लोग अपात्र बनकर गेहूं-चावल मुफ्त में ले रहे हैं। इस समय छिंदवाड़ा जिले में 13 लाख 10 हजार 686 लोग राशन दुकानों में रियायती अनाज का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल का वितरण किया जा रहा है।