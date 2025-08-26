आ गई नामों की लिस्ट…5 हजार ‘राशन कार्डों’ की होगी जांच, हटेंगे नाम

MP News: राशनकार्ड धारकों के लिए नई खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग राज्य शासन से मिले 51 सौ संदिग्ध नामों की पड़ताल करेगा। ये जानकारी सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र हुई है। इससे विभागीय अधिकारी ये तय कर पाएंगे कि वास्तव में हितग्राही राशन लेने के योग्य हैं या नहीं।
विभागीय जानकारी के अनुसार राशन दुकानों की सूची में से अपात्र परिवारों के नाम हटाए जाने का अभियान शुरू किया गया है। इनमें छह लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय, इनकम टैक्स देने वाले, कर धारक और कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित किया गया है। भोपाल से ऐसे 5163 नाम पहुंचाए गए हैं।
इन नामों को पूरे जिले के खाद्य अधिकारियों को भेजना बताया गया है। राज्य शासन को संदेह है कि बड़ी संख्या में लोग अपात्र बनकर गेहूं-चावल मुफ्त में ले रहे हैं। इस समय छिंदवाड़ा जिले में 13 लाख 10 हजार 686 लोग राशन दुकानों में रियायती अनाज का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल का वितरण किया जा रहा है।
जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे का कहना है कि 5163 संदिग्ध लोगों के नाम जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं, जिन्हें राशन दुकानों की जांच में लेकर अपात्र घोषित किया जाना है। इसकी प्रक्रिया जल्द प्रारंभ हो रही है।