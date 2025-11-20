खरगोन के सप्लायर ने छिंदवाड़ा शहर में लाकर बेची देशी पिस्टल



19 नवंबर 2025 को देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहना बायपास पर एक व्यक्ति देशी पिस्टल बेचने की फिराक से घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर अंकित (23) पिता रामेश्वर झिनझोनकर निवासी मऊ मोहखेड़ को पकड़ा था जिसके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल बरामद की है। पूछताछ में अंकित ने बताया कि पंचशील कॉलोनी छिंदवाड़ा निवासी हर्ष उर्फ अनुराग (23) पिता मनीष तिवारी से नागपुर मार्ग पर 18 हजार रुपए में पिस्टल खरीदा था तथा अपनी स्कॉलरशिप के पैसे दिए थे। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी को पकड़ा जो कि पूर्व में भी हथियार तस्करी के धंधे में शामिल रहा है। हर्ष को यह देशी पिस्टल रिंगरोड छिंदवाड़ा में खरगोन से आए व्यक्ति ने 15 हजार रुपए में बेची थी।