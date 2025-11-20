Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

खरगोन के सप्लायर ने छिंदवाड़ा शहर में लाकर बेची देशी पिस्टल

देहात पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा जिनके पास से की गई बरामद, मुख्य सरगना को लेकर पुलिस के इस बार भी हाथ खाली

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 20, 2025

dehat police

dehat police

छिंदवाड़ा. शहर के तीनों थानों की पुलिस अवैध देशी पिस्टल पकडऩे में सफल हो रही है लेकिन मुख्य सप्लायर तक पुलिस अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। देहात पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है जिनके पास से एक देशी पिस्टल बरामद की गई, पिस्टल बेचने वाला आरोपी आदतन अपराधी है तथा उसे अवैध हथियार खरगोन के सप्लायर ने शहर के रिंग रोड पर सप्लाई की थी। शहर के पकड़े गए आरोपियों के तार जिले में भी कई तस्करों से जुड़ रहे है इससे पहले देहात पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके तार भी कोयलांचल में न्यूटन के दो युवकों से जुड़ रहे है, जिन तक देहात पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है।

रोहना बायपास पर देहात पुलिस ने दबोचा


19 नवंबर 2025 को देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहना बायपास पर एक व्यक्ति देशी पिस्टल बेचने की फिराक से घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर अंकित (23) पिता रामेश्वर झिनझोनकर निवासी मऊ मोहखेड़ को पकड़ा था जिसके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल बरामद की है। पूछताछ में अंकित ने बताया कि पंचशील कॉलोनी छिंदवाड़ा निवासी हर्ष उर्फ अनुराग (23) पिता मनीष तिवारी से नागपुर मार्ग पर 18 हजार रुपए में पिस्टल खरीदा था तथा अपनी स्कॉलरशिप के पैसे दिए थे। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी को पकड़ा जो कि पूर्व में भी हथियार तस्करी के धंधे में शामिल रहा है। हर्ष को यह देशी पिस्टल रिंगरोड छिंदवाड़ा में खरगोन से आए व्यक्ति ने 15 हजार रुपए में बेची थी।

पिछले माह कोतवाली पुलिस ने पकड़ा


पकड़े गए आरोपी हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी पर हत्या, मारपीट, आम्र्स एक्ट के मामले पूर्व में दर्ज हुए है। आरोपी दो माह पहले हत्या के मामले में नरसिंहपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुआ था तथा जमानत पर छूटने के बाद पिछले माह कोतवाली पुलिस ने एक पिस्टल के साथ उसे गिरफ्तार किया था।

इस पुलिस टीम को मिली सफलता

इस कार्रवाई में देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत, एएसआई संदीप सिंह राजपूत, आरक्षक सौरभ बघेल, बृजेश पाल, सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन, आदित्य की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / खरगोन के सप्लायर ने छिंदवाड़ा शहर में लाकर बेची देशी पिस्टल

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

