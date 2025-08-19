भगवान श्रीकृष्ण की पूजन कर उनकी लीलाओं का किया मंचन

छिंदवाड़ा. 8वीं वाहिनी विसबल छिंदवाड़ा में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर श्रीकृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित कथा का रंगमंचन बटालियन में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों ने आशीष सक्सेना असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के मार्गदर्शन में सामुहिक रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेनानी निवेदिता गुप्ता ने रात्रि 10 बजे श्रीकृष्ण भगवान के पूजन से किया, प्रारंभ से लेकर अंत तक की कथा का मंचन प्रमुख रूप से कंस ने बलपूर्वक अपने पिता को राजगद्दी से निस्कासित करना, प्रजा विद्रोह से बचने हेतु वासुदेव का देवकी से विवाह करवाना, आकाशवाणी होने पर वासुदेव एवं देवकी को कारावास, कारावास में श्रीकृष्ण का जन्म, गोकुल में श्रीकृष्ण का लालन-पालन, पूतना वध, अखासूर का वध, कंस के पहलवानों का वध, कंस वध, परशुराम भगवान से सुदर्शन प्राप्त, महर्षि संदीपनी आश्रम में दीक्षा प्राप्त आदि का सजीव चित्रण का प्रयास किया गया।