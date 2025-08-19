Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

भगवान श्रीकृष्ण की पूजन कर उनकी लीलाओं का किया मंचन

आठवीं बटालियन में किया गया आयोजन, अधिकारियों व कर्मचारी भी कार्यक्रम में हुए शामिल

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Aug 19, 2025

आठवीं बटालियन
आठवीं बटालियन

छिंदवाड़ा. 8वीं वाहिनी विसबल छिंदवाड़ा में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर श्रीकृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित कथा का रंगमंचन बटालियन में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों ने आशीष सक्सेना असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के मार्गदर्शन में सामुहिक रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेनानी निवेदिता गुप्ता ने रात्रि 10 बजे श्रीकृष्ण भगवान के पूजन से किया, प्रारंभ से लेकर अंत तक की कथा का मंचन प्रमुख रूप से कंस ने बलपूर्वक अपने पिता को राजगद्दी से निस्कासित करना, प्रजा विद्रोह से बचने हेतु वासुदेव का देवकी से विवाह करवाना, आकाशवाणी होने पर वासुदेव एवं देवकी को कारावास, कारावास में श्रीकृष्ण का जन्म, गोकुल में श्रीकृष्ण का लालन-पालन, पूतना वध, अखासूर का वध, कंस के पहलवानों का वध, कंस वध, परशुराम भगवान से सुदर्शन प्राप्त, महर्षि संदीपनी आश्रम में दीक्षा प्राप्त आदि का सजीव चित्रण का प्रयास किया गया।

इस अवसर पर वाहिनी के उपसेनानी जगनाथ मरकाम, उपसेनानी अरूण कश्यप, सहायक सेनानी विनेश कुमार बघेल, क्वार्टर मास्टर निरीक्षक जितेन्द्र कुमार राठौर, सीडीआई राजेन्द्र सिंह चौहान, निरीक्षक अनिल राय, निरीक्षक श्रीराम उईके, निरीक्षक सहेशचंद्र उईके, वरिष्ठ स्टेनो सीमा चौखे, सूबेदार मेजर महेश रघुवंशी, उप निरीक्षक शकील अहमद, मुख्यलिपिक गुंजन मालवीय, प्रभारी एमटीओ दिनेश परिहार, बटालियन मेजर मंगलसिंह विष्ट समस्त पीटीएस स्टाफ प्रशिक्षित नवआरक्षक एवं पुलिस परिवार के समस्त अधिकारी व कर्मचारी परिवार सहित उपस्थित रहें।

Published on:

19 Aug 2025 11:46 am

Madhya Pradesh / Chhindwara / भगवान श्रीकृष्ण की पूजन कर उनकी लीलाओं का किया मंचन

