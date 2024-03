36 साल से विज्ञान संकाय के नाम पर मिल रहा आश्वासन

नगर के शासकीय महाविद्यालय में पिछले 36 साल बाद भी विज्ञान संकाय की मंजूरी नहीं मिली है। कई वर्षों से छात्रों एवं स्थानीय जनता की की मांग पर जनप्रतिनिधि आश्वासन तो देते रहे पर विज्ञान संकाय आज तक शुरू नहीं हुआ। लोधीखेड़ा में विज्ञान संकाय के लिए छात्र-छात्राओं को नागपुर, छिंदवाड़ा या सौंसर में अध्ययन करना पड़ रहा है।

Assurance is being received in the name of science faculty for 36 years