नवेगांव में आयुर्वेद विभाग की जमीन,खुल सकता है शासकीय महाविद्यालय



मिली जानकारी के अनुसार जुन्नारदेव विधानसभा के अधीन तामिया, पातालकोट, नवेगांव क्षेत्र में जड़ी बूटियों का भंडार है। स्थानीय वैद्य अब तक यहां की औषधियों की पहचान करते हुए स्थानीय मरीजों का उपचार करते आए है। जिनके पारम्परिक ज्ञान को सहजने और संवारने की जरूरत है। इसके लिए लम्बे समय से आयुर्वेद महाविद्यालय की मांग स्थानीय जनता की ओर से की जा रही है। इसे राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। इसे देखते हुए आयुर्वेद विभाग की ओर से कॉलेज का प्रस्ताव नवेगांव की जमीन पर भेजा जा चुका है। अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर सकारात्मक पहल नहीं की है।

