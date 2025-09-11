40 दिनों में 818 चौपहिया वाहनों से उतारी काली फिल्म, वसूला चार लाख जुर्माना

छिंदवाड़ा. शहर में व्हीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर अपनाते हुए काली फिल्म लगे वाहनों की भरमार थी, यह वाहन साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे थे। प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर काली फिल्म को लेकर विशेष अभियान शुरु किया गया तथा सख्ती से चौपहिया वाहनों पर से काली फिल्म उतारते हुए चालानी कार्रवाई शुरु कर दी। अगस्त 2025 व सितंबर में वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जिले में तकरीबन 818 चौपहिया वाहनों से काली फिल्म उतारी गई तथा इन वाहनों से चार लाख नौ हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस लगातार वाहनों की जांच के दौरान सख्ती से वाहनों से काली फिल्म उतारने का कार्य में जुटी हुई है।
सख्ती से अभियान, कई जगह लोग अड़े
कई रसूखदार व राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों के वाहनों से काली फिल्म उतारी गई, शहर में लग्जरी वाहनों पर काली फिल्म लगातार घूमने वाले युवा नेताओं के वाहनों से भी पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने सख्ती से काली फिल्म उतारी, इस दौरान रौब व अडिय़ल रवैए का भी पुलिस को सामना करना पड़ा है। पुलिस ने धार्मिक आयोजन, रैली व अन्य आयोजनों के दौरान भी सख्ती करते हुए लोगों के वाहनों से काली फिल्म उतारी है। बताया जा रहा है कि कई रसूखदार लोगों ने तो इस सख्ती भरे अभियान के दौरान अपने काली फिल्म लगे वाहनों को अपने गैराज से निकाला ही नहीं है।
अभियान चलाकर काली फिल्म को लेकर कार्रवाई
माह कार्रवाई जुर्माना
अगस्त 750 375000
सितंबर 68 34000 (नौ सितंबर 2025 तक की स्थिति)
कुल 818 409000
इनका कहना है।
पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाकर अगस्त व सितंबर में कुछ 818 चौपहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवाई है। इसके साथ ही इन वाहनों से चार लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा।