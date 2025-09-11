40 दिनों में 818 चौपहिया वाहनों से उतारी काली फिल्म, वसूला चार लाख जुर्माना

छिंदवाड़ा. शहर में व्हीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर अपनाते हुए काली फिल्म लगे वाहनों की भरमार थी, यह वाहन साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे थे। प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर काली फिल्म को लेकर विशेष अभियान शुरु किया गया तथा सख्ती से चौपहिया वाहनों पर से काली फिल्म उतारते हुए चालानी कार्रवाई शुरु कर दी। अगस्त 2025 व सितंबर में वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जिले में तकरीबन 818 चौपहिया वाहनों से काली फिल्म उतारी गई तथा इन वाहनों से चार लाख नौ हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस लगातार वाहनों की जांच के दौरान सख्ती से वाहनों से काली फिल्म उतारने का कार्य में जुटी हुई है।