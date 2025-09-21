रासायनिक खाद से खेती को नुकसान, फिर अपनाया जैविक खेती का मॉडल

आज उनके पास 11 एकड़ भूमि के साथ-साथ देसी नस्ल की गिर गाय भी है। पशुपालन से प्राप्त गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर वे खेतों में जैविक खाद एवं दवाइयाँ तैयार करते हैं। फसल चक्र के तहत पारंपरिक फसलों के साथ स्वीटकॉर्न, टमाटर और धनिया की खेती भी कर रहे हैं। स्वीटकॉर्न की फसल से उन्हें 35-40 रुपये प्रति किलो की दर से लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये का लाभ मिला। साथ ही अंतरवर्ती फसल से अतिरिक्त आमदनी भी हुई।