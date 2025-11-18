Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

बर्फीली हवाओं से छिंदवाड़ा में इतनी ठंड, ठिठुर गए लोग

आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र चंदनगांव में न्यूनतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले तीन प्वाइंट अधिक रहा। तापमान 6.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दवाब के क्षेत्र से भविष्य में बारिश भी संभव है।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

manohar soni

Nov 18, 2025

Cold in Surguja

Cold

लगातार तीसरे दिन सोमवार को छिंदवाड़ा में बर्फीली हवाओं से न्यूनतम तापमान कम होने से कड़ाके की ठंड बनी रही। आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र चंदनगांव में न्यूनतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले तीन प्वाइंट अधिक रहा। तापमान 6.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दवाब के क्षेत्र से भविष्य में बारिश भी संभव है।


मौसम वैज्ञानिक डॉ.संत कुमार शर्मा ने बताया कि मध्य भारत के निचले और मध्य मंडल स्तर पर भारी उत्तर-पश्चिमी हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। बर्फीली हवाओं से तापमान न्यूनतम स्तर को छू रहा है। सोमवार को पिछले दिन रविवार के मुकाबले 3 प्वाइंट अधिक 6.5 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री रहा।


बंगाल में निम्न दबाव का क्षेत्र, बारिश भी संभव


डॉ.शर्मा के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा में बने चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वह भी बना हुआ है। यह प्रणाली अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढऩे की संभावना है। इसी तरह 22 नवम्बर के आसपास बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार है। इससे आगामी दिनों में बारिश हो सकती है।


प्रतिदिन अधिकतम व न्यूनतम तापमान


तारीख अधिकतम न्यूनतम
11 नवंबर 27.6 डिग्री 7.9 डिग्री
12 नवंबर 27.4 डिग्री 7.7 डिग्री
13 नवंबर 27.3 डिग्री 7.5 डिग्री
14 नवंबर 27.2 डिग्री 7.2 डिग्री
15 नवंबर 27 डिग्री 6.6 डिग्री
16 नवंबर 25.4 डिग्री 6.2 डिग्री
17 नवंबर 25.2 डिग्री 6.5 डिग्री
…….

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / बर्फीली हवाओं से छिंदवाड़ा में इतनी ठंड, ठिठुर गए लोग

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चों को भूख से तड़पते देखा… शुरू किया मिशन ‘उतना लो थाली में, फेंका न जाए नाली में,’ जुटाते हैं बचा भोजन

MP news
छिंदवाड़ा

बड़ा हादसा: MP में बंद पड़ी खदान ढही, अवैध कोयला चोरी के बीच मलबा गिरा, चार लोग दबे

closed open cast mine accident illegal coal mining chhindwara 4 injured mp news
छिंदवाड़ा

कड़ाके की ठंड के बीच ‘दो जिलों’ के स्कूलों के समय में बदलाव, आदेश जारी

chhindwara news
छिंदवाड़ा

बिना डॉक्टर की पर्ची के दी थी कोल्ड्रिफ कफ सिरप, आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट बने आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

medical stor
छिंदवाड़ा

एमपी में ‘कंबल वाले बाबा’ के शिविर पर छापा, दवाईयां जब्त

kambal wale baba
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.