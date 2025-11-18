बर्फीली हवाओं से छिंदवाड़ा में इतनी ठंड, ठिठुर गए लोग

Cold
लगातार तीसरे दिन सोमवार को छिंदवाड़ा में बर्फीली हवाओं से न्यूनतम तापमान कम होने से कड़ाके की ठंड बनी रही। आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र चंदनगांव में न्यूनतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले तीन प्वाइंट अधिक रहा। तापमान 6.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दवाब के क्षेत्र से भविष्य में बारिश भी संभव है।
मौसम वैज्ञानिक डॉ.संत कुमार शर्मा ने बताया कि मध्य भारत के निचले और मध्य मंडल स्तर पर भारी उत्तर-पश्चिमी हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। बर्फीली हवाओं से तापमान न्यूनतम स्तर को छू रहा है। सोमवार को पिछले दिन रविवार के मुकाबले 3 प्वाइंट अधिक 6.5 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री रहा।
डॉ.शर्मा के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा में बने चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वह भी बना हुआ है। यह प्रणाली अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढऩे की संभावना है। इसी तरह 22 नवम्बर के आसपास बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार है। इससे आगामी दिनों में बारिश हो सकती है।
तारीख अधिकतम न्यूनतम
11 नवंबर 27.6 डिग्री 7.9 डिग्री
12 नवंबर 27.4 डिग्री 7.7 डिग्री
13 नवंबर 27.3 डिग्री 7.5 डिग्री
14 नवंबर 27.2 डिग्री 7.2 डिग्री
15 नवंबर 27 डिग्री 6.6 डिग्री
16 नवंबर 25.4 डिग्री 6.2 डिग्री
17 नवंबर 25.2 डिग्री 6.5 डिग्री
