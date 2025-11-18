बर्फीली हवाओं से छिंदवाड़ा में इतनी ठंड, ठिठुर गए लोग



डॉ.शर्मा के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा में बने चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वह भी बना हुआ है। यह प्रणाली अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढऩे की संभावना है। इसी तरह 22 नवम्बर के आसपास बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार है। इससे आगामी दिनों में बारिश हो सकती है।

