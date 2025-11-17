बड़ा हादसा: MP में बंद पड़ी खदान ढही, अवैध कोयला चोरी के बीच मलबा गिरा, चार लोग दबे

Open Cast Mine Accident:छिंदवाड़ा के परासिया के इकलहरा क्षेत्र में स्थित बड़कुही की बंद ओपन कास्ट कोयला खदान में अवैध रूप से कोयला निकालते (Illegal Coal Mining) समय छत का मलबा गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। रविवार की सुबह करीब 4 बजे हुए इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। घायलों में किसी के हाथ, किसी का पैर टूटा है और कमर में भी गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार, कोयला निकालने के लिए रात में करीब 10 लोग खदान में घुसे थे। (mp news)