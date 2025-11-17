बड़ा हादसा: MP में बंद पड़ी खदान ढही, अवैध कोयला चोरी के बीच मलबा गिरा, चार लोग दबे

Patrika LogoSwitch to English

बड़ा हादसा: MP में बंद पड़ी खदान ढही, अवैध कोयला चोरी के बीच मलबा गिरा, चार लोग दबे

MP News: छिंदवाड़ा की खदान में अवैध उत्खनन के दौरान सुरंग धंसने से बड़ा हादसा हुआ। चार लोग घायल हुए, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

image

Akash Dewani

Nov 17, 2025

Open Cast Mine Accident:छिंदवाड़ा के परासिया के इकलहरा क्षेत्र में स्थित बड़कुही की बंद ओपन कास्ट कोयला खदान में अवैध रूप से कोयला निकालते (Illegal Coal Mining) समय छत का मलबा गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। रविवार की सुबह करीब 4 बजे हुए इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। घायलों में किसी के हाथ, किसी का पैर टूटा है और कमर में भी गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार, कोयला निकालने के लिए रात में करीब 10 लोग खदान में घुसे थे। (mp news)

सुरंग बनाकर हो रही थी कोयला चोरी

बंद ओपन कास्ट खदान में अथाह पानी भरा होने के बावजूद, कोयला चोरों ने सड़क की ओर ऊपर की तरफ सुरंग बना ली थी। पूर्व में शिकायत मिलने पर प्रशासन ने दो सुरंगों को बंद करवा दिया था, लेकिन चोरों ने बाजू में फिर से नई सुरंग बना ली। इन सुरंगों में घुसकर रोजाना कई लोग दिन-रात कोयला निकालते हैं।

पहले भी हो चुके हैं हादसे

यह पहली घटना नहीं है। दो माह पूर्व ही अंबाड़ा की बंद ओपन कास्ट कोयला खदान से कोयला निकालते समय मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई थी। मामले में कोयला निकलवाने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में बंद खदानों से अवैध कोयला चोरी जारी है।

कोयला कारोबारी कराते हैं चोरी

जांच में पता चला है कि इकलहरा और अंबाडा के कुछ अवैध कोयला कारोबारी लोगों को पैसा देकर खदानों से कोयला निकलवाते हैं। गरीबी और मजबूरी के कारण लोग जान जोखिम में डालकर यह काम करते हैं। इसके बाद कारोबारी इसी कोयले को तीन गुना अधिक कीमत पर बेचते हैं।

प्रशासन ने लिया संज्ञान

सूचना मिलते ही बड़कुही पुलिस सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। दोपहर को एसडीएम और तहसीलदार ने भी इकलहरा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। चौकी प्रभारी अकजय धुर्वे ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। (mp news)

ये लोग हुए घायल

  • रिजवान : रीढ़ में गंभीर चोट आने के कारण उसे नागपुर रेफर किया गया है।
  • शादाब : परासिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती है।
  • सायना खान (महिला) और कुणाल कोचे छिंदवाड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हैं।

Published on:

छिंदवाड़ा

