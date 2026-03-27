MP में 2.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में 506 करोड़ लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हनुमान जी का जामसांवली मंदिर बहुत पुराना है लेकिन अब उसे भव्य रूप दिया गया है। मंदिर निर्माण को लेकर पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया है, मंदिर की भव्यता कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई क्योंकि उनका मन नहीं था। भगवान राम पर सवाल खड़े करते थे जब वह दर्शन करने आ रहे है, अब वह भगवान राम को मानने लगे है। रामनवमी पर्व को लेकर छिंदवाड़ा की सजावट को देखते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शहर ऐसा सजा है जैसे राम राज्य आ गया है। मंच पर पहुंचने के बाद सीएम ने 5.38 बजे बोलना शुरू किया तथा अपना भाषण उन्होंने 5.53 बजे समाप्त किया है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद वह सीधे इमलीखेड़ा स्थित हैलीपेड पहुंचे तथा रवाना हो गए।