MP Breaking: बारातियों को भरकर इंदौर जा रही बस खाई में गिरी, महिलाएं-बच्चे सहित 15 लोग घायल

MP news: मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इंगोरिया थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव के पास बारातियों से भरी हुई स्लीपर बस अनियंत्रित होकर अचानक खाई में पलट गई। इस हादसे में बस सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हादसे में अभी तक किसी भी मृत्यु की खबर सामने नहीं आई है। अभी तक, दुर्घटना के संबंध में किसी के मरने की सूचना नहीं मिली है।