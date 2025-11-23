बड़ा खुलासा: ‘परफ्यूम’ बनाने वाले केमिकल से बनी थी दवा, कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सप्लायर ने खोली पोल

Coldrif Cough Syrup Case: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद चल रही एसआईटी की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूछताछ में पकड़े गए केमिकल सप्लायर शैलेष पंड्या (supplier Shailesh Pandya) ने कबूला है कि उसने दवा निर्माण के लिए आवश्यक फार्मा ग्रेड केमिकल (Pharma Grade Chemicals) के स्थान पर सेकेंड ग्रेड का केमिकल सप्लाई कर दिया था। यह वही केमिकल है जिसका उपयोग सामान्यतः परयूम और साबुन जैसी गैर-औषधीय उत्पादों में होता है, जिसकी क्वालिटी जांच भी अनिवार्य नहीं होती। (MP News)