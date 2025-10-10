मानसिक रोगियों से मिलने बोरगांव और बेलगांव पहुंची दीपिका पादुकोण

फिल्म अभिनेत्री और द लिव लव लाफ फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका पादुकोण ने गुरुवार को पांढुर्ना जिले के विकासखण्ड सौंसर के ग्राम बेलगांव और बोरगांव पहुंची। उन्होंने ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान के कार्यो का निरीक्षण किया। इस दौरान मानसिक रोगियों से भी मुलाकात की।

इस अवसर पर द लिव लव लाफ फाउंडेशन की सीईओ अनिशा पादुकोण, ट्रस्टी डॉ. श्याम भट ,ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान के संस्थापक श्यामराव धवले, निदेशक विजय धवले तथा संस्था के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और देखभालकर्ता उपस्थित रहे।

दीपिका ने बोरगांव में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे दो व्यक्तियों और उनके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उनके अनुभवों, चुनौतियों और संस्था से मिले सहयोग को प्रत्यक्ष रूप से जाना। इसके बाद उन्होंने संस्था के कार्यालय बेलगांव में मानसिक रोगी देखभालकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। जिन्होंने समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरुकता बढ़ाने, उपचार को अधिक सुलभ बनाने और सामाजिक कलंक को कम करने के लिए समर्पित है। दीपिका का एनजीओ का सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्तमान में देश सात राज्यों के 20 जिलों में सक्रिय है।

संस्था निदेशक धवले ने कहा कि दीपिका पादुकोण का दौरा उनकी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है। मानसिक स्वास्थ्य का उपचार समाज के हर वर्ग तक सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण रूप में पहुंचाया जाएगा।

