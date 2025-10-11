नगर निगम में ये तकनीक से होती है डीजल चोरी…जानिए

नगर निगम में डीजल की आपूर्ति में क्यूआर कोड लागू कर दिया गया है लेकिन जलप्रदाय शाखा में पानी टैंकर के माध्यम से डीजल चोरी हो रही है। एक कंडम टैंकर में हर दिन ४५ लीटर डीजल की चपत लगाने का मामला सामने आया है। निगम आयुक्त सीपी राय ने बातचीत में दावा किया कि पानी टैंकरों में क्यूआर कोड से डीजल की आपूर्ति की मानीटरिंग को और सख्त किया जाएगा।

नगर पालिका निगम में पानी के टैंकरों की संख्या 50 से 55 के करीब है। 24 टैंकर जलप्रदाय विभाग के अंतर्गत आते हैं जिन्हें डीजल के लिए क्यूआर कोड दिया गया है प्रत्येक टैंकर को 12 से 15 लीटर डीजल प्रतिदिन दिया जाता है। एक ट्रक पर बने पानी टैंकर क्रमांक एमपी २८ डीबी ११०१ का रजिस्टे्रशन वर्ष 1988 से निरस्त है। उसे चलाने की परमिशन भी नहीं है ना ही कागज है। इस टैंकर को 45 लीटर प्रतिदिन डीजल दिया जाता है।