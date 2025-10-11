Patrika LogoSwitch to English

नगर निगम में ये तकनीक से होती है डीजल चोरी…जानिए

एक कंडम टैंकर में हर दिन ४५ लीटर डीजल की चपत लगाने का मामला सामने आया है। निगम आयुक्त सीपी राय ने बातचीत में दावा किया कि पानी टैंकरों में क्यूआर कोड से डीजल की आपूर्ति की मानीटरिंग को और सख्त किया जाएगा।

2 min read

छिंदवाड़ा

image

manohar soni

Oct 11, 2025

नगर निगम में डीजल की आपूर्ति में क्यूआर कोड लागू कर दिया गया है लेकिन जलप्रदाय शाखा में पानी टैंकर के माध्यम से डीजल चोरी हो रही है। एक कंडम टैंकर में हर दिन ४५ लीटर डीजल की चपत लगाने का मामला सामने आया है। निगम आयुक्त सीपी राय ने बातचीत में दावा किया कि पानी टैंकरों में क्यूआर कोड से डीजल की आपूर्ति की मानीटरिंग को और सख्त किया जाएगा।
नगर पालिका निगम में पानी के टैंकरों की संख्या 50 से 55 के करीब है। 24 टैंकर जलप्रदाय विभाग के अंतर्गत आते हैं जिन्हें डीजल के लिए क्यूआर कोड दिया गया है प्रत्येक टैंकर को 12 से 15 लीटर डीजल प्रतिदिन दिया जाता है। एक ट्रक पर बने पानी टैंकर क्रमांक एमपी २८ डीबी ११०१ का रजिस्टे्रशन वर्ष 1988 से निरस्त है। उसे चलाने की परमिशन भी नहीं है ना ही कागज है। इस टैंकर को 45 लीटर प्रतिदिन डीजल दिया जाता है।


पेट्रोल पंप में हर दिन कर्मचारी नहीं लेते डीजल


नगर निगम के टैंकरों के पेट्रोल पंप पहुंचने पर गड़बड़ी की जाती है। ड्राइवर के क्यू आर कोड दिखाए जाने पर 14 से 15 लीटर डीजल स्कैन किया जाता है लेकिन केवल 5 लीटर ही डाला जाता है। ऐसा ही 45 लीटर वाले टैंकर में 10 लीटर डीजल डाला जाता है। इस टैंकर में ३५ लीटर डीजल बचा लिया जाता है। फिर बचे डीजल की कैश राशि में बंदरबांट की जाती है। इस तरह एक अनुमान के अनुसार एक दिन में करीब २५० से ३०० लीटर डीजल की चोरी हो रही है।


टैंकर ड्राइवरों के चोरी में लिप्त रहने का संदेह


इस मामले में टैंकर के ड्राइवर प्रतिदिन ढाई सौ लीटर डीजल की चपत लगा रहे हैं। जिसे नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हुए शह दे रहे हैं। यह गड़बड़ी लम्बे समय से चल रही है।


इनका कहना है….


पानी टैंकरों में क्यूआर कोड से डीजल की आपूर्ति की मानीटरिंग को और सख्त किया जाएगा। टैंकर से डीजल चोरी के मामले में कर्मचारियों को भी चेतावनी जारी की जा रही है। उन्हें बक्शा नहीं जाएगा।
-सीपी राय, कमिश्नर नगर निगम।
…..

11 Oct 2025 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / नगर निगम में ये तकनीक से होती है डीजल चोरी…जानिए

