दीपावली पर आतिशबाजी से छिंदवाड़ा में इतना हुआ प्रदूषण



वायु प्रदूषण आरएसपीएम (पीएम-10) माइक्रोग्राम

जोन 2024 2025

आवासीय 95.75 93.97

औद्योगिक 85.73 83.95

व्यावसायिक 87.32 84.69

संवेदनशील 77.66 74.78

मानक-100

….

वायु प्रदूषण आरएसपीएम (पीएम-2.5)माइक्रोग्राम

जोन 2024 2025

आवासीय 41.60 34.93

औद्योगिक 33.66 31.06

व्यवसायिक 46.30 33.67

संवेदनशील 29.46 25.10

मानक-50

……

वायु प्रदूषण सल्फर डाइआक्साइड माइक्रोग्राम

जोन 2024 2025

आवासीय 11.66 10.41

औद्योगिक 12.91 11.10

व्यावसायिक 10.13 9.44

संवेदनशील 5.97 4.16

मानक-50

……

वायु प्रदूषण नाइट्रोजन डाइआक्साइड माइक्रोग्राम

जोन 2024 2025

आवासीय 29.01 28.37

औद्योगिक 20.75 19.27

व्यावसायिक 24.77 23.08

संवेदनशील 16.94 15.67

मानक-50

…….

ध्वनि का प्रदूषण डेसीबल में

जोन 2024 2025

आवासीय 77.06 78.69

औद्योगिक 59.42 63.81

व्यवसायिक 72.82 75.06

संवेदनशील 54.21 55.76

..

इनका कहना है…

दीपावली की रात पटाखों के शोर और वायु प्रदूषण को मापा गया। इस दौरान पिछले साल के मुकाबले कम रहा। ध्वनि प्रदूषण अधिक रहा।

-अरविंद तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा।