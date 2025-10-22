Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

दीपावली पर आतिशबाजी से छिंदवाड़ा में इतना हुआ प्रदूषण

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से दिवाली के बाद जारी रिपोर्ट में हवा में कम प्रदूषण मिला।

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

manohar soni

Oct 22, 2025

Patakhe

दीपावली के बाद शहर की हवा पिछले साल के मुकाबले इस साल कम जहरीली हुई। पटाखे तो खूब फूटे लेकिन वायु प्रदूषण कम हुआ लेकिन ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। पटाखों की शोर से शहर का ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से दिवाली के बाद जारी रिपोर्ट में हवा में कम प्रदूषण मिला।


जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संवेदनशील क्षेत्रों में वायु व ध्वनि मापक यंत्र लगाए। यहां शाम छह बजे से रात 12 बजे तक की अवधि में धूल, धुआं और शोर का स्तर मापा गया।रिपोर्ट के मुताबिक इस बार वायु प्रदूषण के सभी प्रमुख मानक (पीएम 10, पीएम 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड) पिछले साल से कम पाए गए, जबकि ध्वनि प्रदूषण सभी जोनों में मानक से अधिक दर्ज किया गया।


पटाखों की आवाज़ अधिक, गैस का स्तर कम


पिछले साल ध्वनि स्तर 52.88 से 75.18 डेसीबल के बीच था, जबकि इस साल यह 54.23 से 77.02 डेसीबल तक पहुंच गया। वहीं, हवा में सोडियम और नाइट्रोजन गैस का स्तर उतार-चढ़ाव वाला रहा लेकिन औसतन कम दर्ज किया गया।
..


दीपावली की रात वायु व ध्वनि की स्थिति


वायु प्रदूषण आरएसपीएम (पीएम-10) माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 95.75 93.97
औद्योगिक 85.73 83.95
व्यावसायिक 87.32 84.69
संवेदनशील 77.66 74.78
मानक-100
….
वायु प्रदूषण आरएसपीएम (पीएम-2.5)माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 41.60 34.93
औद्योगिक 33.66 31.06
व्यवसायिक 46.30 33.67
संवेदनशील 29.46 25.10
मानक-50
……
वायु प्रदूषण सल्फर डाइआक्साइड माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 11.66 10.41
औद्योगिक 12.91 11.10
व्यावसायिक 10.13 9.44
संवेदनशील 5.97 4.16
मानक-50
……
वायु प्रदूषण नाइट्रोजन डाइआक्साइड माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 29.01 28.37
औद्योगिक 20.75 19.27
व्यावसायिक 24.77 23.08
संवेदनशील 16.94 15.67
मानक-50
…….
ध्वनि का प्रदूषण डेसीबल में
जोन 2024 2025
आवासीय 77.06 78.69
औद्योगिक 59.42 63.81
व्यवसायिक 72.82 75.06
संवेदनशील 54.21 55.76
..
इनका कहना है…
दीपावली की रात पटाखों के शोर और वायु प्रदूषण को मापा गया। इस दौरान पिछले साल के मुकाबले कम रहा। ध्वनि प्रदूषण अधिक रहा।
-अरविंद तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 11:46 am

Published on:

22 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / दीपावली पर आतिशबाजी से छिंदवाड़ा में इतना हुआ प्रदूषण

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जहरीली सिरप बनानेवाला रंगनाथन पहुंचा जेल, कोर्ट ने दिखाई सख्ती

Poisonous syrup maker Ranganathan sent to jail
छिंदवाड़ा

बड़ी कार्रवाई: एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेने वाली परियोजना अधिकारी निलंबित

chhindwara news
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा कफ सिरप केस के आरोपी डॉ. सोनी की और बढ़ी मुश्किलें

Dr. Soni's Troubles Increase in Chhindwara Cough Syrup Case
छिंदवाड़ा

MP में अंडरग्राउंड खदानों में उत्पादन बंद, देशभर में मचा हड़कंप

underground coal mines shutdown digital detonator parasia mp news
छिंदवाड़ा

एमपी के इस गांव में दूषित पानी से फैला संक्रमण, 58 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित

chhindwara news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.