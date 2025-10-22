दीपावली पर आतिशबाजी से छिंदवाड़ा में इतना हुआ प्रदूषण

दीपावली के बाद शहर की हवा पिछले साल के मुकाबले इस साल कम जहरीली हुई। पटाखे तो खूब फूटे लेकिन वायु प्रदूषण कम हुआ लेकिन ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। पटाखों की शोर से शहर का ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से दिवाली के बाद जारी रिपोर्ट में हवा में कम प्रदूषण मिला।
जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संवेदनशील क्षेत्रों में वायु व ध्वनि मापक यंत्र लगाए। यहां शाम छह बजे से रात 12 बजे तक की अवधि में धूल, धुआं और शोर का स्तर मापा गया।रिपोर्ट के मुताबिक इस बार वायु प्रदूषण के सभी प्रमुख मानक (पीएम 10, पीएम 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड) पिछले साल से कम पाए गए, जबकि ध्वनि प्रदूषण सभी जोनों में मानक से अधिक दर्ज किया गया।
पिछले साल ध्वनि स्तर 52.88 से 75.18 डेसीबल के बीच था, जबकि इस साल यह 54.23 से 77.02 डेसीबल तक पहुंच गया। वहीं, हवा में सोडियम और नाइट्रोजन गैस का स्तर उतार-चढ़ाव वाला रहा लेकिन औसतन कम दर्ज किया गया।
वायु प्रदूषण आरएसपीएम (पीएम-10) माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 95.75 93.97
औद्योगिक 85.73 83.95
व्यावसायिक 87.32 84.69
संवेदनशील 77.66 74.78
मानक-100
वायु प्रदूषण आरएसपीएम (पीएम-2.5)माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 41.60 34.93
औद्योगिक 33.66 31.06
व्यवसायिक 46.30 33.67
संवेदनशील 29.46 25.10
मानक-50
वायु प्रदूषण सल्फर डाइआक्साइड माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 11.66 10.41
औद्योगिक 12.91 11.10
व्यावसायिक 10.13 9.44
संवेदनशील 5.97 4.16
मानक-50
वायु प्रदूषण नाइट्रोजन डाइआक्साइड माइक्रोग्राम
जोन 2024 2025
आवासीय 29.01 28.37
औद्योगिक 20.75 19.27
व्यावसायिक 24.77 23.08
संवेदनशील 16.94 15.67
मानक-50
ध्वनि का प्रदूषण डेसीबल में
जोन 2024 2025
आवासीय 77.06 78.69
औद्योगिक 59.42 63.81
व्यवसायिक 72.82 75.06
संवेदनशील 54.21 55.76
इनका कहना है…
दीपावली की रात पटाखों के शोर और वायु प्रदूषण को मापा गया। इस दौरान पिछले साल के मुकाबले कम रहा। ध्वनि प्रदूषण अधिक रहा।
-अरविंद तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा।
