शहर में हर चौथी बिल्डिंग में अवैध निर्माण,प्रशमन शुल्क वसूल नहीं पा रहा नगर निगम



नगर निगम के 48 वार्ड में इस समय मकानों की संख्या 59 हजार हो गई है। इनमें 90 फीसदी मकान ऐसे हैं, जिनके स्वामियों ने मकान के नक्शे से अधिक क्षेत्र में कहीं सीढिय़ां बनाई है तो कहीं दूसरी-तीसरी मंजिल का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा कक्षों का विस्तार भी कर लिया है। व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्थल पर दुकानें तक बना ली गई है। ये निर्माण साल दर साल हो रहे हैं। जबकि इस अतिरिक्त निर्माण के लिए विधिवत् नगर निगम की अनुमति ली जाना चाहिए। ऐसा न होने पर नियम का उल्लंघन हो रहा है।

