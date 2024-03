किसान संघ ने कहा, वादा पूरा करे सरकार

Submitted by:

विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए और गेहूं का 2700 रुपए दिया जाएगा। चुनावी सभाओं में भाजपा उम्मीदवारों ने इस बात का दावा किया था। सरकार अब अपना वादा पूरा करें।

Farmers union said, government should fulfill the promise