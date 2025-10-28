छिंदवाड़ा में डकैती डालने की योजना बना रहा था गैंग, आठ बदमाश पकड़ाए

छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने गांगीवाड़ा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए एक गैंग को पकड़ा है। जो पिछले तीन दिनों से क्षेत्र के एटीएम की रैकी कर रहे थे, रविवार की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद नाबालिग समेत आठ आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर देहात थाना क्षेत्र के रिंगरोड से पकड़ा है। जिनके पास से पुलिस ने गैस कटर सहित कई धारदार हथियार बरामद किए है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर डकैती की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया है। देहात टीआई विजयराव माहोरे ने बताया कि 26 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रिंगरोड पर स्थित एक खाली प्लाटिंग एरिया में तीन बाइक खड़ी है तथा वहां मौजूद आठ से दस लोग जिनके पास गैस कटर, तलवार, चाकू, लोहे की राड, आरी तथा अन्य सामान है, जो देर रात 12 से एक बजे के बीच गांगीवाड़ा में स्थित पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम को गैस कटर की मदद से काटकर उसमें डकैती डालने की तैयारी कर रहे है।

