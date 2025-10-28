Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में डकैती डालने की योजना बना रहा था गैंग, आठ बदमाश पकड़ाए

गांगीवाड़ा का पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम था निशाने पर, तीन दिन से कर रहे थे रैकी, गैस कटर सहित कई हथियार पुलिस ने किए जब्त

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Oct 28, 2025

dehat police

छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने गांगीवाड़ा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए एक गैंग को पकड़ा है। जो पिछले तीन दिनों से क्षेत्र के एटीएम की रैकी कर रहे थे, रविवार की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद नाबालिग समेत आठ आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर देहात थाना क्षेत्र के रिंगरोड से पकड़ा है। जिनके पास से पुलिस ने गैस कटर सहित कई धारदार हथियार बरामद किए है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर डकैती की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया है। देहात टीआई विजयराव माहोरे ने बताया कि 26 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रिंगरोड पर स्थित एक खाली प्लाटिंग एरिया में तीन बाइक खड़ी है तथा वहां मौजूद आठ से दस लोग जिनके पास गैस कटर, तलवार, चाकू, लोहे की राड, आरी तथा अन्य सामान है, जो देर रात 12 से एक बजे के बीच गांगीवाड़ा में स्थित पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम को गैस कटर की मदद से काटकर उसमें डकैती डालने की तैयारी कर रहे है।

थाना प्रभारी ने सूचना के बाद आरोपियों की लोकेशन को पहले ट्रैस किया तथा आरोपियों के पास धारदार हथियार होने पर अतिरिक्त पुलिस बल को हथियार के साथ तैयार कर कई टीमें बनाकर रिंगरोड की ओर रवाना की गई। पुलिस के कई तरफ से घेराबंदी कर सभी आठ आरोपियों को रिंगरोड पर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में तपीश (22) पिता राहुल बागड़े निवासी हरिजन कॉलोनी जरीपटका नागपुर महाराष्ट्र, आकाश (33) पिता अजय डागोरिया निवासी इंदौरा गली नंबर तीन इंदौरा नागपुर महाराष्ट्र, अनुज (23) पिता राजेश नागदेव निवासी फ्रेंडस कॉलोनी खजरी थाना देहात, अंशुल (18) पिता रुपचंद उइके निवासी कृष्णा नगर थाना देहात तथा चार नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इस गैंग के पास से तीन बाइक भी बरामद की है।

अन्य चोरियों में भी पूछताछ


पकड़ी गई गैंग से पुलिस ने अन्य वारदात को लेकर भी पूछताछ की है तथा पुलिस आरोपियों के पिछले पुलिस रिकार्ड को भी खंगाल रही है जिनसे अन्य चोरियों व अन्य वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी लग पाएगी। इस गैंग को पकडऩे में सीएसपी अजय राणा, देहात टीआई विजयराव माहोरे, एसआई महेश अहिरवार, एएसआई संदीप सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक मंगल सिंह, जुगल, टीकाराम, आरक्षक सौरभ बघेल, सूरज चौहान, शेरसिंह, बृजेश पाल, धीरेंद्र, झनक, सीताराम की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

