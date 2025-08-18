श्री राजपूत करणी सेना की विशाल वाहन रैली आज

प्रेस कॉन्फ्रेंस में करणी सेना के संरक्षक राजेश सिंह बैस, संभाग अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, संभागीय सयोजक दिलीप सिंह राठौर, मोहखेड़ अध्यक्ष अजय सिंह चंदेल, राजपूत समाज के पप्पू ठाकुर, शिवा सरसवार, रविराज भारद्वाज, सत्यम राजपूत, प्रशांत नामदेव और नन्दकिशोर मालवी मौजूद थे। इस दौरान करणी सेना के सरंक्षक राजेश सिंह बैस ने बताया कि विशाल रैली सोमवार को परासिया रोड रिंगरोड स्थित चौराहे से निकलेगी जो कि परासिया नाका होते हुए सत्कार चौक तथा वहां से महाराणा प्रताप प्रतिमा पर माल्र्यापण के बाद कलेक्ट्रेट होते हुए ईएलसी चौक पहुंचेगी। शिवजी की प्रतिमा पर माल्र्यापण के बाद वाहन रैली शहर में फव्वारा चौक होते हुए मानसरोवर कॉम्पलेक्स के सामने से नरिसंहपुर मार्ग होते हुए राजपूत समाज भवन पहुंचेगी।