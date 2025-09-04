‘गर्व से कहता हूं…आदिवासी हैं हिंदू नहीं’, उमंग सिंघार के बयान से सियासी हलचल तेज

MP News: मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में आए दिन बयानबाजी का सिलसिला जारी रहता है। इसी क्रम में बुधवार को एमपी के छिंदवाड़ा जिले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार(Umang Singhar) के दिए बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। सिंघार ने एमपी आदिवासी विकास परिषद की बैठक में कहा कि, आदिवासी हिंदू नहीं हैं। हमें हिंदू बनाने की बात कही जाती है लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं वो आदिवासी हैं। सिंघार के बयान के बाद भाजपा ने उन्हें आड़ेहाथ लिया है।
बता दें कि, बुधवार को छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यलय में एमपी आदिवासी विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उमंग सिंघार शामिल हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए सिंघार ने कहा कि, 'किसी समाज को सम्मान देना बुरी बात नहीं है। बहुत सालों पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा ये आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नही हैं। वो सबरी थी जिसने राम को जूठे बेर खिलाये थे वो भी आदिवासी ही थी।'
उमंग सिंघार के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सिंघार के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सोनिया गांधी को खुश करना चाहते हैं। सोनिया गांधी इससे खुश हो सकती है लेकिन पूरा देश नाराज हो जाएगा। भारत का आदिवासी कभी क्रास नहीं लगाएगा। वो सभी सनातन के साथ हैं।