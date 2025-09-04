‘गर्व से कहता हूं…आदिवासी हैं हिंदू नहीं’, उमंग सिंघार के बयान से सियासी हलचल तेज

बता दें कि, बुधवार को छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यलय में एमपी आदिवासी विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उमंग सिंघार शामिल हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए सिंघार ने कहा कि, 'किसी समाज को सम्मान देना बुरी बात नहीं है। बहुत सालों पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा ये आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नही हैं। वो सबरी थी जिसने राम को जूठे बेर खिलाये थे वो भी आदिवासी ही थी।'