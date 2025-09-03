Patrika LogoSwitch to English

एमपी की बड़ी अफसर ‘ACP अनीता शर्मा’ पर धोखाधड़ी का आरोप, DGP ने दिए जांच के आदेश

MP News: एसीपी अनीता प्रभा शर्मा(ACP Anita Prabha Sharma) के खिलाफ मंगलवार को भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा विजिलेंस जांच बैठाई गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 03, 2025

ACP Anita Prabha Sharma
ACP Anita Prabha Sharma (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: एसीपी अनीता प्रभा शर्मा(ACP Anita Prabha Sharma) के खिलाफ मंगलवार को भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा विजिलेंस जांच बैठाई गई है। अनिता पर पुलिस के रुतबे का इस्तेमाल कर कारोबारी मुकेश चंदवानी से लाखों रुपए का सामान लेकर पैसे नहीं देने का आरोप है। मंगलवार को पीएचक्यू में डीजीपी कैलाश मकवाना से व्यापारी ने इसकी शिकायत की थी। जिसके तुरंत बाद एसीपी अनीता शर्मा की जांच स्पेशल डीजी विजिलेंस को सौंपी गई।

केस दर्ज करने में विलंब पर प्रभारी सस्पेंड

महिला से जुड़े प्रकरण में महीनों तक एफआइआर दर्ज नहीं करना बैतूल जिले के तत्कालीन गंज थाना प्रभारी को मंहगा पड़ा है। मंगलवार को डीजीपी मकवाना ने पुलिस मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद फौरन कार्रवाई की है। तत्कालीन थाना प्रभारी गंज अरविंद कुमरे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ एसपी निश्चल झारिया को भी सुपरविजन में लापरवाही बरतने पर पुलिस मुख्यालय से कड़ी फटकार लगाई गई है।

ये भी पढ़ें

पटवारियों का कार्यक्षेत्र होगा छोटा, तय होंगी नई जिम्मेदारियां
भोपाल
Big news for Patwaris

कारोबारी ने लगाए ये आरोप

कारोबारी मुकेश चंदवानी ने आरोप लगाया कि एसीपी अनीता ने उनकी दुकान से 4.38 लाख का प्लाइवुड हार्डवेयर माइका और मेरी क्रेडिट पर परिचित की दुकान से 34 हजार का इलेक्ट्रानिक वायर फिटिंग का सामान खरीदा। फिर जब पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मेरी आवाज सुनकर फोन काट देती हैं।

लापरवाही पर पहले भी गिर चुकी है गाज

एसीपी अनीता शर्मा(ACP Anita Prabha Sharma) पर लापरवाही के चलते पहले भी गाज गिर चुकी है। इसी साल मार्च माह में महाशिवरात्रि के मौके पर उनकी ड्यूटी भोपाल के संवेदनशील इलाके में लगाई गई थी। लेकिन वह ड्यूटी के दौरान फोन बंद कर गायब हो गईं थी। इसकी जानकारी जब उच्च अधिकारियों को लगी तो अनिता पर फौरन एक्शन लेते हुए दो थानों का प्रभार छीन लिया गया था।

ये भी पढ़ें

जेल से छूटते ही 6 साल पुरानी प्रेमिका से मिला प्रेमी और फिर कर दिया कांड
भोपाल
MP News

Published on:

03 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की बड़ी अफसर ‘ACP अनीता शर्मा’ पर धोखाधड़ी का आरोप, DGP ने दिए जांच के आदेश

