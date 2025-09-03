एमपी की बड़ी अफसर ‘ACP अनीता शर्मा’ पर धोखाधड़ी का आरोप, DGP ने दिए जांच के आदेश

MP News: एसीपी अनीता प्रभा शर्मा(ACP Anita Prabha Sharma) के खिलाफ मंगलवार को भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा विजिलेंस जांच बैठाई गई है। अनिता पर पुलिस के रुतबे का इस्तेमाल कर कारोबारी मुकेश चंदवानी से लाखों रुपए का सामान लेकर पैसे नहीं देने का आरोप है। मंगलवार को पीएचक्यू में डीजीपी कैलाश मकवाना से व्यापारी ने इसकी शिकायत की थी। जिसके तुरंत बाद एसीपी अनीता शर्मा की जांच स्पेशल डीजी विजिलेंस को सौंपी गई।
महिला से जुड़े प्रकरण में महीनों तक एफआइआर दर्ज नहीं करना बैतूल जिले के तत्कालीन गंज थाना प्रभारी को मंहगा पड़ा है। मंगलवार को डीजीपी मकवाना ने पुलिस मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद फौरन कार्रवाई की है। तत्कालीन थाना प्रभारी गंज अरविंद कुमरे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ एसपी निश्चल झारिया को भी सुपरविजन में लापरवाही बरतने पर पुलिस मुख्यालय से कड़ी फटकार लगाई गई है।
कारोबारी मुकेश चंदवानी ने आरोप लगाया कि एसीपी अनीता ने उनकी दुकान से 4.38 लाख का प्लाइवुड हार्डवेयर माइका और मेरी क्रेडिट पर परिचित की दुकान से 34 हजार का इलेक्ट्रानिक वायर फिटिंग का सामान खरीदा। फिर जब पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मेरी आवाज सुनकर फोन काट देती हैं।
एसीपी अनीता शर्मा(ACP Anita Prabha Sharma) पर लापरवाही के चलते पहले भी गाज गिर चुकी है। इसी साल मार्च माह में महाशिवरात्रि के मौके पर उनकी ड्यूटी भोपाल के संवेदनशील इलाके में लगाई गई थी। लेकिन वह ड्यूटी के दौरान फोन बंद कर गायब हो गईं थी। इसकी जानकारी जब उच्च अधिकारियों को लगी तो अनिता पर फौरन एक्शन लेते हुए दो थानों का प्रभार छीन लिया गया था।