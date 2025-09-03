एमपी की बड़ी अफसर ‘ACP अनीता शर्मा’ पर धोखाधड़ी का आरोप, DGP ने दिए जांच के आदेश

महिला से जुड़े प्रकरण में महीनों तक एफआइआर दर्ज नहीं करना बैतूल जिले के तत्कालीन गंज थाना प्रभारी को मंहगा पड़ा है। मंगलवार को डीजीपी मकवाना ने पुलिस मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद फौरन कार्रवाई की है। तत्कालीन थाना प्रभारी गंज अरविंद कुमरे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ एसपी निश्चल झारिया को भी सुपरविजन में लापरवाही बरतने पर पुलिस मुख्यालय से कड़ी फटकार लगाई गई है।