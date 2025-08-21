जिला अस्पताल की पैथालॉजी लैब में जांच कराना हो तो पहले लाना होगा आभा आइडी



पैथालॉजी लैब के कर्मचारियों के अनुसार पिछले एक माह से पैथालॉजी लैब में आनेवाले मरीजों के साथ आभा आईडी की व्यवस्था लागू कर दी गई है। कर्मचारी पहले मरीजों से आभा आईडी पूछते है। जैसे ही आभा आईडी प्रस्तुत करते है, उनके नंबर के आधार पर लैब की जांच के रिकार्ड को दर्ज किया जाता है।

सिविल सर्जन डॉ.नरेश गुन्नाड़े का कहना है कि पैथालॉजी लैब में आभा आईडी को अनिवार्य किया गया है। इसमें लैब की जांच रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। यह आधार आईडी से तुरंत जनरेट हो जाती है। फिलहाल 20.90 लाख आभा आइडी के लक्ष्य पर स्वास्थ्य विभाग ने 16.10 लाख आभा आइडी जनरेट कर दी है। इससे जिला मप्र के टॉप जिलों में शामिल है।