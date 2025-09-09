पांच साल में ना ट्रांसपोर्ट नगर बना ना ही भरतादेव में पार्क

नगर निगम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी बदलते रहे लेकिन ना ट्रांसपोर्ट नगर बन पाया और ना ही भरतादेव में जैव विविधता जैसे प्रोजेक्ट पूरे हो पाए।

निगम के पंचवर्षीय विकास के प्लान में पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने रुचि नहीं ली। यह केवल वर्ष 2021 का सपना रहा। उस समय आई कोविड की लहर की भेंट चढ़ गया। तत्कालीन सरकार का बजट भी नहीं आया। इस कार्ययोजना को प्रगति पथ पर दौड़ाने के लिए कम से कम दो अरब से ज्यादा सरकारी अनुदान और स्थानीय संसाधनों की आवश्यकता थी। नगर निगम केवल कर्मचारियों की तनख्वाह को पूरा करने में सीमित रह गया।