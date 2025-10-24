ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की जांच ही नहीं, दुकान सजाकर बिक रही एक्सपायरी खाद्य सामग्री

छिंदवाड़ा. स्वास्थ्य विभाग का ड्रग विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग किस तरह से अपने कार्य में लापरवाही बरतता है जिसका ताजा उदाहरण मेडिकल स्टोरों से बिके जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 22 बच्चों की मौत से सामने आया है। सीएमएचओ की लचर कार्यप्रणाली का खामियां वर्तमान में जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ड्रग निरीक्षक ने अपने क्षेत्र में कार्य में लापरवाही बरती तथा बड़ा मामला सामने आने पर उस पर एफआईआर ना करते हुए विभाग ने लीपापोती कर निलंबित कर दिया। उसी तरह से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ स्वास्थ्य विभाग का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग वर्तमान में कर रहा है। जिन एक्सपायरी डब्बा पैक खाद्य सामग्री को बाजारों से हट जाना चाहिए उनकी दुकानें ग्रामीणों क्षेत्रों में सज रही है वह भी बिना खौफ के जबकि जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ चुका है उसके बाद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लापरवाही बरत रहे है। खाद्य दुकान संचालक अपनी दुकान के सामने इन एक्सपायरी खाद्य सामग्री की दुकान सजा रहे है, दीपावली होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मिठाई मेंं भारी छूट का बोर्ड लगाया गया है तथा एक्सपायरी खाद्य सामग्री की पूरी दुकान सजाई गई।