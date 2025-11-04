Patrika LogoSwitch to English

बनारस व बैंगलोर में छिपी थी ज्योति, जमानत खारिज होने पर आई थी परासिया, एसआईटी ने दबोचा

जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में आरोपी बनने के बाद से थी फरार, परासिया में जिस मेडिकल स्टोर से बिके कफ सिरप उसकी थी प्रोपाराइटर

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 04, 2025

कोल्ड्रिफ कफ सिरप

कोल्ड्रिफ कफ सिरप

छिंदवाड़ा. जिले में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 मासूम बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी जांच कर रही है, इस प्रकरण में अब तक सात आरोपी बनाए गए है। प्रमुख आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को भी प्रकरण में सह आरोपी बनाया गया है जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रही थी। एसआईटी ने ज्योति सोनी को सोमवार को परासिया से गिरफ्तार किया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ज्योति सोनी बनारस व बैंगलोर में छिपी हुई थी तथा छिंदवाड़ा न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद वह हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थी। कोर्ट में आवेदन लगाने से पहले पर चोरी छिपे परासिया आई थी जिसकी भनक एसआईटी को लगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रवीण सोनी के परासिया स्थित क्लीनिक के बाजू में अपना मेडिकल स्टोर था जिसकी ज्योति सोनी प्रोपराइटर थी।

परासिया थाने में बीती रात


एसआईटी ने ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया तथा परासिया थाना लेकर पहुंची। जिसे एसआईटी ने सोमवार को न्यायालय में पेश नहीं किया जिसके कारण उसकी रात थाने में बीती है। एसआईटी मंगलवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप बिक्री के रिकार्ड छिपाए


बच्चों की लगातार मौत के बाद प्रदेश भर के औषधि निरीक्षक इस प्रकरण में मेडिकल स्टोरों पर पहुंचकर जांच कर रहे थे। ज्योति सोनी के अपना मेडिकल पर जब सिरप को लेकर जांच की गई तो टीम को सिरप बिक्री के अधूरे दस्तावेज मिले थे। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि सिरप की 74 बोतलों में से 66 बोतलें अपना मेडिकल स्टोर और क्लीनिक से गायब थीं। शक था कि साक्ष्य छिपाने के लिए यह स्टॉक जानबूझकर हटाया गया।

अब तक प्रकरण में बनाए गए आरोपी


  1. रंगनाथन गोविंदन
    जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु का मालिक




  2. के महेश्वरी
    श्रीसन फर्मास्यूटिकल्स कंपनी की केमिकल एनालिस्ट




  3. डॉ. प्रवीण सोनी
    जिन बच्चों की मौत हुई उन बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर




  4. राजेश सोनी
    न्यू अपना फार्मा दवा एजेंसी छिंदवाड़ा का संचालक जो कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप का जिले का होलसेलर




  5. सौरभ जैन
    परासिया स्थित अपना मेडिकल जिसकी प्रोपराइटर ज्योति सोनी थी, उसी मेडिकल का फार्मासिस्ट




  6. सतीश वर्मा
    कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी का जिले का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव




  7. ज्योति सोनी
    आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी व परासिया स्थित अपना मेडिकल' स्टोर की प्रोपराइटर
    इनका कहना है।
    आरोपी ज्योति सोनी को परासिया से एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। जो कि बनारस व बैंगलोर में छिपी हुई थी। जमानत खारिज होने के बाद वह हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थी तथा परासिया आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
    जितेंद्र जाट, एसडीओपी, परासिया

Published on:

04 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / बनारस व बैंगलोर में छिपी थी ज्योति, जमानत खारिज होने पर आई थी परासिया, एसआईटी ने दबोचा

