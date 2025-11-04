बनारस व बैंगलोर में छिपी थी ज्योति, जमानत खारिज होने पर आई थी परासिया, एसआईटी ने दबोचा

छिंदवाड़ा. जिले में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 मासूम बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी जांच कर रही है, इस प्रकरण में अब तक सात आरोपी बनाए गए है। प्रमुख आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को भी प्रकरण में सह आरोपी बनाया गया है जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रही थी। एसआईटी ने ज्योति सोनी को सोमवार को परासिया से गिरफ्तार किया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ज्योति सोनी बनारस व बैंगलोर में छिपी हुई थी तथा छिंदवाड़ा न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद वह हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थी। कोर्ट में आवेदन लगाने से पहले पर चोरी छिपे परासिया आई थी जिसकी भनक एसआईटी को लगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रवीण सोनी के परासिया स्थित क्लीनिक के बाजू में अपना मेडिकल स्टोर था जिसकी ज्योति सोनी प्रोपराइटर थी।