धर्मेंद्र

बिना डॉक्टर की पर्ची के दी थी कोल्ड्रिफ कफ सिरप, आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट बने आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कुंडीपुरा पुलिस ने कई धाराओं में किया प्रकरण दर्ज, छोटी बाजार में स्थित मेडिकल स्टोर को पूर्व में सील कर लाइसेंस किया था निरस्त

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 12, 2025

छिंदवाड़ा. जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जिले में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है जिसकी एसआईटी जांच कर रही है तथा सात लोगों को आरोपी बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल पहुंचा चुकी है। बच्चों की मौत के प्रकरण में कुंडीपुरा पुलिस ने भी एक प्रकरण दर्ज कर मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककई में रहने वाले श्रीपाल विश्वकर्मा की पांच वर्षीय बेटी अम्बिका विश्वकर्मा की भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से मौत हुई थी, कफ सिरप पीने के बाद तबियत बिगड़ी तथा उसे नागपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक माह एक दिन बाद अंबिका ने दम तोड़ा था,

इस मामले में शिकायत के बाद कुंडीपुरा पुलिस ने भी जांच की है। जांच के बाद पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को भी आरोपी बनाया है, दोनों आरोपी रिश्ते में चाचा भतीजे है जो मेडिकल स्टोर का संचालन करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेडिकल स्टोर संचालक व फार्मासिस्ट ने बिना डॉक्टर की पर्ची के बच्ची के परिजनों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया था जिसके सेवन से बाद में बच्ची की मौत हो गई।

परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई


जांच के दौरान कुंडीपुरा पुलिस ने मृतिका अंबिका विश्वकर्मा के पिता श्रीपाल विश्वकर्मा, माता निर्मला वर्मा तथा चाचा मदनपाल विश्वकर्मा के बयान लिए है। इसके साथ ही औषधि निरीक्षक की जांच रिपोर्ट एवं कोल्ड्रिफ सिरप बेच नंबर 13 की परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था। मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट पर आपराधिक मानव वध, मिलावटी दवा, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसके साथ ही इस प्रकरण में जांच के बाद दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट व एमआर को भी पुलिस आरोपी बनाएगी।

इनका कहना है।


मेडिकल स्टोर संचालक व फार्मासिस्ट ने बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया था। दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तार की गई है। इस मामले में जांच के बाद अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।


अजय पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा।

एसआईटी अब तक इनकों बना चुकी है आरोपी

  1. रंगनाथन गोविंदनजहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु का मालिक
  2. के महेश्वरीश्रीसन फर्मास्यूटिकल्स कंपनी की केमिकल एनालिस्ट
  3. डॉ. प्रवीण सोनीजिन बच्चों की मौत हुई उन बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर
  4. राजेश सोनीन्यू अपना फार्मा दवा एजेंसी छिंदवाड़ा का संचालक जो कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप का जिले का होलसेलर
  5. सौरभ जैनपरासिया स्थित अपना मेडिकल जिसकी प्रोपराइटर ज्योति सोनी थी, उसी मेडिकल का फार्मासिस्ट
  6. सतीश वर्माकोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी का जिले का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव
  7. ज्योति सोनीआरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी व परासिया स्थित अपना मेडिकल' स्टोर की संचालिका

12 Nov 2025 11:54 am

