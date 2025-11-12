बिना डॉक्टर की पर्ची के दी थी कोल्ड्रिफ कफ सिरप, आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट बने आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

छिंदवाड़ा. जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जिले में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है जिसकी एसआईटी जांच कर रही है तथा सात लोगों को आरोपी बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल पहुंचा चुकी है। बच्चों की मौत के प्रकरण में कुंडीपुरा पुलिस ने भी एक प्रकरण दर्ज कर मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककई में रहने वाले श्रीपाल विश्वकर्मा की पांच वर्षीय बेटी अम्बिका विश्वकर्मा की भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से मौत हुई थी, कफ सिरप पीने के बाद तबियत बिगड़ी तथा उसे नागपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक माह एक दिन बाद अंबिका ने दम तोड़ा था,