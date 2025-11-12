बिना डॉक्टर की पर्ची के दी थी कोल्ड्रिफ कफ सिरप, आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट बने आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

medical stor
छिंदवाड़ा. जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जिले में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है जिसकी एसआईटी जांच कर रही है तथा सात लोगों को आरोपी बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल पहुंचा चुकी है। बच्चों की मौत के प्रकरण में कुंडीपुरा पुलिस ने भी एक प्रकरण दर्ज कर मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककई में रहने वाले श्रीपाल विश्वकर्मा की पांच वर्षीय बेटी अम्बिका विश्वकर्मा की भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से मौत हुई थी, कफ सिरप पीने के बाद तबियत बिगड़ी तथा उसे नागपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक माह एक दिन बाद अंबिका ने दम तोड़ा था,
इस मामले में शिकायत के बाद कुंडीपुरा पुलिस ने भी जांच की है। जांच के बाद पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को भी आरोपी बनाया है, दोनों आरोपी रिश्ते में चाचा भतीजे है जो मेडिकल स्टोर का संचालन करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेडिकल स्टोर संचालक व फार्मासिस्ट ने बिना डॉक्टर की पर्ची के बच्ची के परिजनों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया था जिसके सेवन से बाद में बच्ची की मौत हो गई।
परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई
जांच के दौरान कुंडीपुरा पुलिस ने मृतिका अंबिका विश्वकर्मा के पिता श्रीपाल विश्वकर्मा, माता निर्मला वर्मा तथा चाचा मदनपाल विश्वकर्मा के बयान लिए है। इसके साथ ही औषधि निरीक्षक की जांच रिपोर्ट एवं कोल्ड्रिफ सिरप बेच नंबर 13 की परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था। मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट पर आपराधिक मानव वध, मिलावटी दवा, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसके साथ ही इस प्रकरण में जांच के बाद दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट व एमआर को भी पुलिस आरोपी बनाएगी।
मेडिकल स्टोर संचालक व फार्मासिस्ट ने बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया था। दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तार की गई है। इस मामले में जांच के बाद अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
अजय पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग