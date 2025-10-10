जहरीला कफ सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक की पैरवी से वकीलों ने किया इंकार

Coldrif- एमपी में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) के कारण अब तक 21 बच्चे जान गंवा चुके हैं। किडनी फेल होने से इन मासूमों की मौत हुई। कई बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच कोल्ड्रिफ बनानेवाली कंपनी के मालिक रंगनाथन की तबियत बिगड़ गई है। उसका ब्लडप्रेशर बढ़ गया है। रंगनाथन को चैन्नई से पकड़कर एसआईटी सुबह 6:30 बजे नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा के लिए निकली थी। उसे सौंसर मार्ग से होते हुए छिंदवाड़ा लाया गया जहां से परासिया ले जाया गया। आरोपी को परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसकी पुलिस तैयारी कर रही है। न्यायालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। इधर परासिया के वकीलों ने रंगनाथन की पैरवी करने से इंकार ​कर दिया है।