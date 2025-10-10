जहरीला कफ सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक की पैरवी से वकीलों ने किया इंकार

Lawyers refuse to represent the owner of a company that manufactures poisonous cough syrup (सोर्स: पत्रिका)
Coldrif- एमपी में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) के कारण अब तक 21 बच्चे जान गंवा चुके हैं। किडनी फेल होने से इन मासूमों की मौत हुई। कई बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच कोल्ड्रिफ बनानेवाली कंपनी के मालिक रंगनाथन की तबियत बिगड़ गई है। उसका ब्लडप्रेशर बढ़ गया है। रंगनाथन को चैन्नई से पकड़कर एसआईटी सुबह 6:30 बजे नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा के लिए निकली थी। उसे सौंसर मार्ग से होते हुए छिंदवाड़ा लाया गया जहां से परासिया ले जाया गया। आरोपी को परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसकी पुलिस तैयारी कर रही है। न्यायालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। इधर परासिया के वकीलों ने रंगनाथन की पैरवी करने से इंकार कर दिया है।
आरोपी से कई पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। उससे पूछा जाएगा कि कफ सिरप में अवैध और प्रतिबंधित केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों किया?
पुलिस आज यानि शुक्रवार को ही रंगनाथन को परासिया कोर्ट में पेश कर रही है। यहां से पुलिस उसे फिर रिमांड पर लेने की अनुमति लेगी और उससे पूछताछ करेगी। कंपनी और आरोपी के दूसरे राज्य के होने और आरोपी को दूसरे राज्य से पकड़ने की वजह से एमपी पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर ही यहां पहुंची है।
इस बीच अधिवक्ता संघ परासिया ने बड़ा ऐलान किया। स्थानीय अधिवक्ताओं ने सिरप मामले के आरोपी रंगनाथन की पैरवी करने से इंकार किया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम साहू ने की घोषणा। मासूमों की मौत के बाद परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, इसीलिए मामला यहीं से चलेगा। न्यायालय में पेश करने के बाद परासिया पुलिस रंगनाथन की 5 दिन की रिमांड मांगेगी।
एसआईटी टीम दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन को लेकर परासिया पहुंची। उसके पहुंचने के पहले परासिया थाने में सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी उसे थाने में ही रखा गया है तथा दोपहर के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसका डॉक्टर ने चेकअप भी किया है। उसका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है।
एसआईटी टीम परासिया एसडीओपी जितेंद्र जाट के नेतृत्व में दवा मालिक रंगनाथन को लेकर नागपुर से निकली थी।
नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया ने आरोपी से बात करने का प्रयास किया लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग