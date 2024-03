फोटो ट्रेप कैमरे, पिंजरा और डॉग स्क्वाड की पकड़ में भी नहीं आया तेंदुआ

प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग पिछले एक पखवाड़े से तेंदुए की खोज में जुटा है। इसे पकडऩे के लिए पिंजरा लगाया ,फोटो ट्रेप कैमरे लगाए, पर पकड़ में नहीं आया। डॉग स्क्वाड टीम भी फेल साबित हुई।

Leopard could not be caught even by photo trap camera, cage and dog squad