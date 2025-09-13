Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

एएसआई नरेश शर्मा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए भाग रहे वाहन ने कुचला, वाहन को रोकने माहुलझिर थाने के सामने आरक्षक के साथ कर रखी थी नाकाबंदी

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Sep 13, 2025

छिंदवाड़ा. अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया ने थाना माहुलझिर में दर्ज एएसआई नरेश (60) पिता मूलचंद्र शर्मा की हत्या के प्रकरण में दोषी आशीष उर्फ लोकजीत सिंह (46) पिता अजीतसिंह पटेल निवासी ग्राम बटेसरा थाना करेली जिला नरसिंहपुर को आजीवन कारावास तथा 32500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 18 जनवरी 2024 की सुबह आठ बजे माहुलझिर पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना परासिया के न्यूटन में पेट्रोल पंप पर डीजल डलवाकर बिना पैसे दिए वाहन चालक मौके से वाहन लेकर फरार हुआ है।

सूचना पर माहुलझिर थाने में पदस्थ एएसआई नरेश शर्मा ने थाने के सामने मुख्य मार्ग पर आरक्षक के साथ वाहन को रोकने के लिए नाकाबंदी कर दी। इस दौरान एएसआई के साथ अन्य दो लोग तथा आरक्षक भूषण मौजूद था। तेज गति से भाग रहे वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक आशीष पटेल ने मौके से भागने के चक्कर में वाहन को बैरिकेट्स से भिड़ा दिया तथा एएसआई नरेश शर्मा को जोरदार टक्कर मार दी। एएसआई नरेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एएसआई की मृत्यु उनके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हुई, हत्या का पूरा घटनाक्रम माहुलझिर थाने के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।

मध्य प्रदेश शासन ने एएसआई नरेश शर्मा को शहीद का दर्जा दिया। इस मामले में बचाओ पक्ष ने उक्त घटना में पूरे मामले को एक्सीडेंट की शक्ल देने का भरपूर प्रयास किया एवं सडक़ दुर्घटना साबित करने की कोशिश की थी। अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण यह प्रकरण हत्या साबित होने पर दोषी को सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव एवं प्रकरण की विवेचना माहुलझिर थाना प्रभारी एसआई रविंद्र कुमार पवार ने की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एएसआई नरेश शर्मा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.