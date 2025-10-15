Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

एमपी के इस गांव में दूषित पानी से फैला संक्रमण, 58 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के राजोला ग्राम में मंगलवार को ग्रामीणों की तबियत बिगड़ने से हड़कंप मच गया।

2 min read

छिंदवाड़ा

image

Himanshu Singh

Oct 15, 2025

chhindwara news

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। अमरवाड़ा तहसील के ग्राम राजोला में मंगलवार को अचानक ग्रामीणों की तबियत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की। बीमार लोगों के लिए शिविर लगाकर दवा दी। एसडीएम सहित स्वास्थ्य विभाग पीएचई और पुलिस बल यहां पहुंचा था। जिसके बाद शाम तक पूरे गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उक्त बीमारी से संबंधित मरीजों को देख कर दवाइयां दी गई है।

पानी की टंकी में पशु-पक्षी मरे पड़े

ग्रामीणों ने बताया कि तीन चार दिनों से अलग-अलग घरों में उल्टी-दस्त और बुखार के मरीज थे। दो दिनों से इनकी संख्या अचानक बढ़ गई। पानी की टंकी और जलस्रोत कुआं में पशु और पक्षी मरे पड़े हैं। जिससे पानी दूषित हो गया है।

सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत

गुस्साए ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की। साथ पेय जल संसाधन और पानी की टंकी कुंआ को साफ करवाने और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग अधिकारियों से की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि दूषित पानी को लेकर कुछ लोगो सीएम हेल्प लाइन में भी शिकायत की थी और कई बार सरपंच को अवगत कराया गया था बावजूद इसके इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

ग्राम पंचायत में बना अस्थाई अस्पताल

शाम आठ गांव में पंचायत भवन में अस्थाई अस्पताल बनाया गया है। यहां पलंग डालकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के बाद 150 के लगभग मरीजों में से जिसको जैसी जरुरत थी दवा इंजेक्शन व ड्रिप लगाई गई। एसडीएम ने बताया कि डाक्टर सहित अधिकारियों की एक टीम गांव में रुकेगी।

इस पूरे मामले पर अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने कहा कि उल्टी दस्त दूषित पानी के पीने की वजह से हुआ है जलस्त्रोतो को साफ किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग पीएचई और पंचायतों को निर्देश दिया गया है। शिविर लगाने के साथ ही सर्वे करके दवा दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमपी के इस गांव में दूषित पानी से फैला संक्रमण, 58 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में जहरीले कफ सिरप ने ली एक और जान, मौतों का आंकड़ा बढ़ा

Chhindwara girl dies in Nagpur after drinking cough syrup colddrif
छिंदवाड़ा

Cough Syrup Case पर बड़ा अपडेट, श्रीसन फार्मा की महिला केमिस्ट गिरफ्तार, SIT ने की पूछताछ

Cough Syrup Case Big Update
छिंदवाड़ा

Cough Syrup Case: 10% कमीशन के लालच में ‘जहरीला कफ सिरप’ लिखता था डॉ. सोनी

Chhindwara Cough Syrup Case
छिंदवाड़ा

एमपी में 59 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया समिति प्रबंधक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

chhindwara
छिंदवाड़ा

नरसिंहपुर नाका पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से भर रहा निस्तारी पानी का डबरा, नाला जाम

छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.