एमपी के इस गांव में दूषित पानी से फैला संक्रमण, 58 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित

शाम आठ गांव में पंचायत भवन में अस्थाई अस्पताल बनाया गया है। यहां पलंग डालकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के बाद 150 के लगभग मरीजों में से जिसको जैसी जरुरत थी दवा इंजेक्शन व ड्रिप लगाई गई। एसडीएम ने बताया कि डाक्टर सहित अधिकारियों की एक टीम गांव में रुकेगी।



इस पूरे मामले पर अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने कहा कि उल्टी दस्त दूषित पानी के पीने की वजह से हुआ है जलस्त्रोतो को साफ किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग पीएचई और पंचायतों को निर्देश दिया गया है। शिविर लगाने के साथ ही सर्वे करके दवा दी जा रही है।

