RSS के शताब्दी वर्ष पर छिंदवाड़ा से नागपुर तक साइकिल यात्रा

6 नवंबर को साइकिल यात्रा बोरगांव से आगे बढ़ेगी और सावनेर-पाटनसावंगी-देहगांव-कोराड़ी होते हुए नागपुर के रेशम बाग कार्यालय (डॉ. हेडगेवार स्मृति स्थल) में पहुंचेगी जहां यात्रा का समापन होगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभावना, शारीरिक सुदृढ़ता, सामूहिक अनुशासन एवं समाज जागरण के संदेश का प्रसार करना है। महाविद्यालयीन युवाओं एवं स्वयंसेवकों को डॉक्टर हेडगेवार जी के स्मारक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया जाएगा तथा डॉ. हेडगेवार स्मृति स्थल पर भारत माता की आरती का आयोजन भी प्रतिभागियों द्वारा किया जाएगा।