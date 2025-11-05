Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

RSS के शताब्दी वर्ष पर छिंदवाड़ा से नागपुर तक साइकिल यात्रा

MP News: RSS के शताब्दी वर्ष पर छिंदवाड़ा से नागपुर तक साइकिल यात्रा

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Nov 05, 2025

chhindwara

Cycle journey from Chhindwara to Nagpur on the centenary year of RSS

MP News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा महाविद्यालय कार्यविभाग द्वारा एक भव्य एवं साहसिक साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तहत छिंदवाड़ा से नागपुर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है साइकिल यात्रा 5 नवंबर को छिंदवाड़ा से शुरू हुई है जो 6 नवंबर को रेशम बाग कार्यालय (डॉ. हेडगेवार स्मृति स्थल) पहुंचकर पहुंचेगी।

छिंदवाड़ा से नागपुर तक साइकिल यात्रा

इस साइकिल यात्रा में 127 स्वयंसेवकों शामिल हैं जो छिंदवाड़ा से नागपुर तक की यात्रा कर रहे हैं। 5 नवंबर को सुबह 7:45 बजे संघ कार्यालय बरारीपुरा से प्रारंभ हुई और राजपाल चौक-पुराना छापाखाना-राम मंदिर-गणेश चौक-यातायात चौक-अनगढ़ हनुमान मंदिर-नागपुर नाका-बंजारी माता-रामाकोना-सौंसर होते हुए बोरगांव तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह भारत माता की जय व फूलों से यात्रा का स्वागत किया गया। बोरेगांव में ही साइकिल यात्रा में शामिल स्वयंसेवक रात्रि विश्राम करेंगे।

6 नवंबर को नागपुर में होगा समापन

6 नवंबर को साइकिल यात्रा बोरगांव से आगे बढ़ेगी और सावनेर-पाटनसावंगी-देहगांव-कोराड़ी होते हुए नागपुर के रेशम बाग कार्यालय (डॉ. हेडगेवार स्मृति स्थल) में पहुंचेगी जहां यात्रा का समापन होगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभावना, शारीरिक सुदृढ़ता, सामूहिक अनुशासन एवं समाज जागरण के संदेश का प्रसार करना है। महाविद्यालयीन युवाओं एवं स्वयंसेवकों को डॉक्टर हेडगेवार जी के स्मारक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया जाएगा तथा डॉ. हेडगेवार स्मृति स्थल पर भारत माता की आरती का आयोजन भी प्रतिभागियों द्वारा किया जाएगा।

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

