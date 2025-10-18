Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

बड़ी कार्रवाई: एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेने वाली परियोजना अधिकारी निलंबित

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़ाई परियोजना अधिकारी सीमा पटेल को निलंबित कर दिया है।

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

Himanshu Singh

Oct 18, 2025

chhindwara news

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़ाई परियोजना अधिकारी सीमा पटेल को निलंबित कर दिया है। लोकायुक्त 6 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय जुन्नारदेव में आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति आदेश देने के एवज में 20 हजार की रिश्वत लेने के मामले में महिला एवं बाल विकास परियोजना जुन्नारदेव की परियोजना अधिकारी सीमा पटेल पर्यवेक्षक बिन्दु माहोरे, आरती आम्रवंशी एवं लक्ष्मी पंडोले को पकड़ा था।

महिला बाल विकास आयुक्त सूफिया फारुकीवली ने एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया लोकायुक्त की इस कार्रवाई से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। इसलिए सीमा पटेल, परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुयालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा। इसी मामले शामिल तीन पर्यवेक्षकों को कलेक्टर निलंबित कर चुके हैं।

सहायक संचालक हेमंत छेकर भी निलंबित

इधर, जबलपुर कमिश्नर ने महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक हेमंत छेकर को निलंबित कर दिया। सहायक संचालक पर विकासखण्ड मोहखेड़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से अनुचित रूप से धनराशि की मांग किए जाने एवं अभद्र व्यवहार करने संबंधी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी।

Published on:

18 Oct 2025 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / बड़ी कार्रवाई: एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेने वाली परियोजना अधिकारी निलंबित

