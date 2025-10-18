बड़ी कार्रवाई: एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेने वाली परियोजना अधिकारी निलंबित

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़ाई परियोजना अधिकारी सीमा पटेल को निलंबित कर दिया है। लोकायुक्त 6 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय जुन्नारदेव में आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति आदेश देने के एवज में 20 हजार की रिश्वत लेने के मामले में महिला एवं बाल विकास परियोजना जुन्नारदेव की परियोजना अधिकारी सीमा पटेल पर्यवेक्षक बिन्दु माहोरे, आरती आम्रवंशी एवं लक्ष्मी पंडोले को पकड़ा था।



महिला बाल विकास आयुक्त सूफिया फारुकीवली ने एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया लोकायुक्त की इस कार्रवाई से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। इसलिए सीमा पटेल, परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुयालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा। इसी मामले शामिल तीन पर्यवेक्षकों को कलेक्टर निलंबित कर चुके हैं।