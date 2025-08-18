गड्ढे भरने पहुंची ननि की टीम, सिर्फ दो गड्ढे भरे लेकिन बाकी नहीं आए नजर

छिंदवाड़ा. बारिश के पहले सडक़ों का सुधार नहीं होने से बारिश के दौरान सडक़ गड्ढों में तब्दील हो गई है। शहर में कई स्थानों पर सडक़ पर गड्ढों को देखा जा सकता है, वीआईपी मार्ग स्थित टीवी सेनेटोरियम आरओबी पर दर्जन भर गड्ढ़े हादसे का कारण बन रहे है। पत्रिका ने इन गड्ढों को लेकर खबर प्रकाशित की जिसके बाद नगरनिगम के अधिकारी जागे तथा आरओबी के ऊपर के दो गड्ढों को डामर से भर दिया गया। इस दो गड्ढ़ों को भरने ननि का अमला ट्रैक्टर लेकर पहुंचा तथा बरीकेडिंग लगाकर दो गड्ढ़ों को डामर से भर दिया लेकिन अमले को आरओबी पर उससे बड़े व अन्य गड्ढ़े नजर नहीं आए है।