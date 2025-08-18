Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

गड्ढे भरने पहुंची ननि की टीम, सिर्फ दो गड्ढे भरे लेकिन बाकी नहीं आए नजर

सडक़ सुधार के नाम पर बरती जा रही औपचारिकता, टीबी सेनेटोरियम आरओबी पर सडक़ सुधार की दरकार, प्रतिदिन हो रहे है सडक़ हादसे

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Aug 18, 2025

ROB vip road
ROB vip road

छिंदवाड़ा. बारिश के पहले सडक़ों का सुधार नहीं होने से बारिश के दौरान सडक़ गड्ढों में तब्दील हो गई है। शहर में कई स्थानों पर सडक़ पर गड्ढों को देखा जा सकता है, वीआईपी मार्ग स्थित टीवी सेनेटोरियम आरओबी पर दर्जन भर गड्ढ़े हादसे का कारण बन रहे है। पत्रिका ने इन गड्ढों को लेकर खबर प्रकाशित की जिसके बाद नगरनिगम के अधिकारी जागे तथा आरओबी के ऊपर के दो गड्ढों को डामर से भर दिया गया। इस दो गड्ढ़ों को भरने ननि का अमला ट्रैक्टर लेकर पहुंचा तथा बरीकेडिंग लगाकर दो गड्ढ़ों को डामर से भर दिया लेकिन अमले को आरओबी पर उससे बड़े व अन्य गड्ढ़े नजर नहीं आए है।

बैठक लेकर ननि आयुक्त ने विभाग के इंजीनियरों को निर्देशित किया था कि अपने-अपने क्षेत्र की सडक़ों का निरीक्षण करे तथा सडक़ों को गड्ढ़ों को भरने का कार्य किया जाए लेकिन सडक़ का सुधार सिर्फ औपचारिकता साबित होकर रह गई है। गौरतलब है कि आरओबी पर अक्सर सडक़ हादसे होते है तथा कई बार लोगों की जान भी गई है ऐसे में आरओबी के दर्जनों गड्ढें सडक़ हादसे का कारण बन रहे है।

Updated on:

18 Aug 2025 12:19 pm

Published on:

18 Aug 2025 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / गड्ढे भरने पहुंची ननि की टीम, सिर्फ दो गड्ढे भरे लेकिन बाकी नहीं आए नजर

