मिलेट्स, मक्का और चावल से सज रहा नया औद्योगिक क्षेत्र

जिले की लगभग 23.76 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में उद्योग अभी कम हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहां सीताफल, संतरा, आंवला, जामुन जैसे फल 32 प्रकार की लघु वनोपज और कोदो-कुटकी, रागी, सवां, ज्वार, बाजरा जैसे मिलेट्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यही उत्पाद उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं। इनसे सह-उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड तैयार कर बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।

