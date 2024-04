दंपत्तियों को अब पुलिस थाने में नहीं मिलेगी सलाह, परिवार परामर्श केन्द्र बंद

मामूली विवाद के कारण टूट रहे परिवारों को बचाने में परिवार परामर्श केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है , लेकिन शासन के एक आदेश के बाद अब पूरे मध्यप्रदेश में परिवार परामर्श केन्द्र बंद कर दिए गए है। शनिवार को परामर्श केन्द्र परासिया में सभी सलाहकार, डेस्क प्रभारी तथा अनुभाग पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए और विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

Now couples will not get advice in police station, family counseling center closed