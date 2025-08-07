कोरोना की आहट से फिर सहमे लोग, संक्रमित बुजुर्ग ने तोड़ा दम

कोरोनाकाल का दृश्य एक बार फिर मंगलवार को उस समय ताजा हो गया, जब एक ग्रामीण 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना जांच रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज नागपुर में पॉजिटिव मिली। मंगलवार रात को उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने शव को परिजन को न सौंपकर महानगरपालिका को सौंपा। उन्होंने पूरी एहतियात के साथ शव का अंतिम संस्कार किया। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार वाले हैरान हैं। इधर प्रशासन ने एहतियातन परिवार के सदस्यों की तबीयत की जानकारी ली है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट किट मंगाकर जांच करने की बात कही है।
सिविल अस्पताल पांढुर्ना के अनुसार बुजुर्ग को सोमवार रात सीने में दर्द के चलते भर्ती किया गया था। ड्यूटी पर उपस्थित डॉ. घनश्याम लहरपुरे के अनुसार परिजन ने बताया कि वे सर्दी जुकाम से पीडि़त थे। जब उन्हें भर्ती किया तब उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से नागपुर मेडीकल कॉलेज में उनका कोविड टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इस मामले में प्रभारी बीएमओ और एमडी मेडीसिन डॉ. विनित श्रीवास्तव का कहना है कि बुजुर्ग की केवल रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उन्हें कोरोना जैसे कोई गम्भीर लक्षण नहीं थे। यदि निमोनिया होता तो माना जा सकता था। चिकित्सक के अनुसार वातावरण में कोविड हमेशा रहेगा, जिस तरह एच 1, एन 1 , स्वाइन फ्लू या डेंगू के मरीज कई बार सामने आ जाते हैं।