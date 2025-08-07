कोरोना की आहट से फिर सहमे लोग, संक्रमित बुजुर्ग ने तोड़ा दम

कोरोनाकाल का दृश्य एक बार फिर मंगलवार को उस समय ताजा हो गया, जब एक ग्रामीण 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना जांच रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज नागपुर में पॉजिटिव मिली। मंगलवार रात को उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने शव को परिजन को न सौंपकर महानगरपालिका को सौंपा। उन्होंने पूरी एहतियात के साथ शव का अंतिम संस्कार किया। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार वाले हैरान हैं। इधर प्रशासन ने एहतियातन परिवार के सदस्यों की तबीयत की जानकारी ली है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट किट मंगाकर जांच करने की बात कही है।