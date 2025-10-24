घरों के मेहमानों को घुमाने नए पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित होगा पोआमा



जिला मुख्यालय से 7 किमी दूर परासिया रोड पर पोआमा वानिकी अनुसंधान केन्द्र के नजदीक इसका भूमिपूजन सितम्बर माह में किया गया था। नगर वन योजना में केन्द्र सरकार ने देश में 200 नगर वन बनाने का लक्ष्य रखा है। उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार बजट में 80:20 का अनुपात होगा। इसकी जिम्मेदारी पूर्व वनमण्डल छिंदवाड़ा को मिली है। इसका काम अभी शुरू किया गया है। नगर वन में प्रवेश द्वार, स्मृति वन, नक्षत्र वन, नेचर ट्रेल, मेडीटेशन सेंटर, स्टॉपडेम, मेडीशनल पार्क, बटर फ्लाई पार्क, साइकिल ट्रेक, चिल्ड्रन पार्क और वॉच टॉवर बनाने की योजना बनाई गई है।