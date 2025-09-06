संगीत के बारे में ये बोले राजस्थान के कलाकार सवाई भट्ट



छिंदवाड़ा नगर के गौरव दिवस के अंतर्गत आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रमों का समापन शुक्रवार को दशहरा मैदान में बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर जहां शहर के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को भी विशेष रूप से सम्मानित कर उनका गौरव बढ़ाया गया।

नगर निगम महापौर विक्रम अहके ने बताया कि कार्यक्रम में शहरवासियों के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिसने वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया। इसके साथ ही विविध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं भी पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संध्या रही, जिसमें विशेष रूप से बॉलीवुड गायक सवाई भट्ट मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में बॉलीवुड गीतों के साथ लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही बीकानेर से आई राजस्थानी लोक कलाकार शहनाज ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया।

