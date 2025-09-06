संगीत के बारे में ये बोले राजस्थान के कलाकार सवाई भट्ट

राजस्थान के इंडियन आइइल कलाकार सवाई भट्ट ने कहा कि जिसे जनता का प्यार मिल जाए तो वहीं संगीत में विजेता बन जाता है। मेरी संगीत साधना को इंडियन आइडल से पहचान मिली।
उन्होंने परासिया रोड स्थित होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में सभी लोग कला का सम्मान करते हैं। किसी कलाकार में टेलेंट हो और उसका सोशल मीडिया में वीडियो हो तो एक वायरल उसे स्टार बना सकता है। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि उनके दादा, पापा से ही संगीत सीखने का अवसर मिला। कोरोना कार्यकाल में ऑनलाइन ऑडियों के माध्यम से उन्हें इंडियन आइडल में जाने का मौका मिला। इस मंच में विजेता नहीं बन सके, लेकिन वे विजेता से कम नहीं रहे। इस आयडल के बाद जीवन में काफी बदलाव आया। उन्होंने हिमेश रेशमिया के लिए गाना गाया। अभी एक फिल्म में अपनी आवाज दी है।
सवाई ने कहा कि संगीत एक साधना है। जिसमें लगातार प्रयास करने पर उन्हें गायकी में एक पहचान बनी। हर कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धी होते है। फिर भी उनके बीच सद्भाव, प्रेम रहता है। एक सवाल के जवाब में सवाई ने कहा कि लोग जिसे प्यार करें, वहीं आगे बढ़ सकता है। कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जिससे जीवन संघर्ष की प्रेरणा मिलती है।
इस मौके पर महापौर विक्रम अहके ने कहा कि उनके आमंत्रण पर राजस्थान के कलाकार सवाई भट्ट छिंदवाड़ा गौरव दिवस के कार्यक्रम में आए, उनका स्वागत है।
छिंदवाड़ा नगर के गौरव दिवस के अंतर्गत आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रमों का समापन शुक्रवार को दशहरा मैदान में बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर जहां शहर के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को भी विशेष रूप से सम्मानित कर उनका गौरव बढ़ाया गया।
नगर निगम महापौर विक्रम अहके ने बताया कि कार्यक्रम में शहरवासियों के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिसने वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया। इसके साथ ही विविध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं भी पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संध्या रही, जिसमें विशेष रूप से बॉलीवुड गायक सवाई भट्ट मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में बॉलीवुड गीतों के साथ लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही बीकानेर से आई राजस्थानी लोक कलाकार शहनाज ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया।
