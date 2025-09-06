Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

संगीत के बारे में ये बोले राजस्थान के कलाकार सवाई भट्ट

छिंदवाड़ा में सभी लोग कला का सम्मान करते हैं। किसी कलाकार में टेलेंट हो और उसका सोशल मीडिया में वीडियो हो तो एक वायरल उसे स्टार बना सकता है।

छिंदवाड़ा

manohar soni

Sep 06, 2025

राजस्थान के इंडियन आइइल कलाकार सवाई भट्ट ने कहा कि जिसे जनता का प्यार मिल जाए तो वहीं संगीत में विजेता बन जाता है। मेरी संगीत साधना को इंडियन आइडल से पहचान मिली।


उन्होंने परासिया रोड स्थित होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में सभी लोग कला का सम्मान करते हैं। किसी कलाकार में टेलेंट हो और उसका सोशल मीडिया में वीडियो हो तो एक वायरल उसे स्टार बना सकता है। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि उनके दादा, पापा से ही संगीत सीखने का अवसर मिला। कोरोना कार्यकाल में ऑनलाइन ऑडियों के माध्यम से उन्हें इंडियन आइडल में जाने का मौका मिला। इस मंच में विजेता नहीं बन सके, लेकिन वे विजेता से कम नहीं रहे। इस आयडल के बाद जीवन में काफी बदलाव आया। उन्होंने हिमेश रेशमिया के लिए गाना गाया। अभी एक फिल्म में अपनी आवाज दी है।


सवाई ने कहा कि संगीत एक साधना है। जिसमें लगातार प्रयास करने पर उन्हें गायकी में एक पहचान बनी। हर कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धी होते है। फिर भी उनके बीच सद्भाव, प्रेम रहता है। एक सवाल के जवाब में सवाई ने कहा कि लोग जिसे प्यार करें, वहीं आगे बढ़ सकता है। कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जिससे जीवन संघर्ष की प्रेरणा मिलती है।
इस मौके पर महापौर विक्रम अहके ने कहा कि उनके आमंत्रण पर राजस्थान के कलाकार सवाई भट्ट छिंदवाड़ा गौरव दिवस के कार्यक्रम में आए, उनका स्वागत है।


गायक सवाई ने गाए तराने,शहनाज ने बांधा समां


छिंदवाड़ा नगर के गौरव दिवस के अंतर्गत आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रमों का समापन शुक्रवार को दशहरा मैदान में बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर जहां शहर के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को भी विशेष रूप से सम्मानित कर उनका गौरव बढ़ाया गया।
नगर निगम महापौर विक्रम अहके ने बताया कि कार्यक्रम में शहरवासियों के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिसने वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया। इसके साथ ही विविध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं भी पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संध्या रही, जिसमें विशेष रूप से बॉलीवुड गायक सवाई भट्ट मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में बॉलीवुड गीतों के साथ लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही बीकानेर से आई राजस्थानी लोक कलाकार शहनाज ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया।
……

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / संगीत के बारे में ये बोले राजस्थान के कलाकार सवाई भट्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट