नगर निगम में वेतन न दिए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना



निगम सफाई कर्मचारियो के नेता जगदीश गोदरे ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि निगम कर्मचारियों का वेतन 9 हजार से 15 हजार रुपए तक है। ऊपर से वेतन समय पर न मिलने से बच्चों को फीस, लोन की ईएमआई भरने में परेशानी समेत अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि राज्य शासन से हर कर्मचारियों को हर माह एक तारीख को वेतन दिए जाने के निर्देश है। फिर भी नगर निगम पूरा नहीं कर पा रहा है। पार्षद चंदू देवरे ने भी इसका समर्थन किया। राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हेमंत गोदरे ने कहा कि कमिश्नर के आने के बाद ही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी।



