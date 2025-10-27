रबी सीजन में पहले से ही यूरिया के सख्त इंतजाम



कृषि विभाग की मानें तो इस समय यूरिया करीब 8 हजार मीट्रिक टन यूरिया तथा डीएपी भी 13990 हजार मीट्रिक टन उपलब्ध है। यूरिया की एक रेलवे रैक 1800 मीट्रिक टन की भोपाल से आई है। चंबल कंपनी की 3 हजार मीट्रिक टन की रेलवे रैक दो तीन दिन में आ जाएगी। इसके अलावा 14800 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद और 1535 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद है। किसानों से अभी से डीएपी के साथ यूरिया उठाव की अपील प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस मामले में कलेक्टर हरेन्द्र नारायन ने कृषि और सहकारिता अधिकारियों की बैठक ली। किसान की खसरा बही के आधार पर ही वितरण करने कहा है।