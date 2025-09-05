सिरिंगोसिस्टेडेनोमा पैपिलिफेरम व इंसिजनल हर्निया बीमारी का सफल उपचार

सिम्स के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ सर्जरी की है जिसमें सिरिंगोसिस्टेडेनोमा पैपिलिफेरम नामक बीमारी का इलाज किया गया है। यह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसके पूरे विश्व में अब तक केवल 730 मरीज ही सामने आए हैं।

सिम्स के नाक, कान और गला रोग विभाग में एक 18 वर्षीय महिला मरीज पहुंची थी, जिसके कान के पीछे गठान थी और उसे पिछले दो वर्षों से दर्द और खून बहने की समस्या थी। मरीज ने कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। अगस्त में मरीज ने मेडिकल कॉलेज के नाक, कान और गला रोग विभाग में दिखाया। मरीज की जांच के बाद सीटी स्कैन और बायोप्सी की गई, जिसमें सिरिंगोसिस्टेडेनोमा पैपिलिफेरम की पुष्टि हुई। इसके बाद डॉ नितिन जैन, डॉ सूर्यकांत तिवारी और उनकी टीम ने एनेस्थीसिया टीम के साथ मिलकर मरीज का ऑपरेशन किया और ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया।