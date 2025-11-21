Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी को केमिकल सप्लाई करने वाला सप्लायर गिरफ्तार

22 बच्चों की मौत मामले में एसआईटी ने चेन्नई से की आठवीं गिरफ्तारी, न्यायालय में पेश कर लिया तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 21, 2025

शैलेष पांड्या

शैलेष पांड्या

छिंदवाड़ा. जिले में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है, एसआईटी ने इस प्रकरण में आठवीं गिरफ्तारी चेन्नई से की है। जांच टीम ने जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी पांड्या केमिकल के मालिक शैलेष पांड्या को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। एसआईटी उसे पकडकऱ गुरुवार को छिंदवाड़ा लाई तथा परासिया न्यायालय में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। एसआईटी जांच में सामने आया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल मिलाया गया था वह आरोपी शैलेष पांड्या की कंपनी पांड्या केमिकल ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को सप्लाई किया था। जिसका गे्रड खराब था तथा सप्लाई के दौरान उस केमिकल की जांच नहीं कराई गई थी तथा कंपनी में केमिकल पहुंचाए जाने के बाद वहां पर भी जांच नहीं की गई थी।

खरीदी-बिक्री व सप्लाई दस्तावेज को लेकर पूछताछ


एसआईटी ने आरोपी शैलेष पांड्या को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, इस दौरान टीम इस बात की पूछताछ करेगी कि उसकी कंपनी पांड्या केमिकल ने उस केमिकल को कहां से खरीदा था तथा किस किसको बेचा था। रॉ मटेरियल सप्लाई के दस्तावेजों को लेकर भी पड़ताल टीम करेगी। आने वाले समय में पूछताछ व दस्तावेजों के आधार पर एसआईटी अब केमिकल निर्माण करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई करेगी।

कुंडीपुरा पुलिस भी कर रही है जांच


कुंडीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम ककई की पांच वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मौत हुई थी इस मामले की जांच कुंडीपुरा पुलिस कर रही है। बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ देने के मामले में पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को भी आरोपी बनाया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया है। प्रकरण की जांच में अब कुंडीपुरा पुलिस ने दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस जल्द छिंदवाड़ा जेल में बंद दोनों आरोपी रंगनाथन तथा के महेश्वरी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

इनका कहना है।


कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में चेन्नई से केमिकल सप्लाई करने वाली फर्म पांड्या केमिकल के मालिक शैलेष पांड्या को गिरफ्तार किया गया है। जिसे न्यायालय में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है जिससे पूछताछ की जाएगी।


जितेंद्र जाट, एसडीओपी, परासिया

एसआईटी अब तक आठ लोगों को बना चुकी है आरोपी

  1. रंगनाथनगोविंदनजहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु का मालिक
  2. के महेश्वरीश्रीसन फर्मास्यूटिकल्स कंपनी की केमिकल एनालिस्ट
  3. डॉ. प्रवीण सोनीजिन बच्चों की मौत हुई उन बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर
  4. राजेश सोनीन्यू अपना फार्मा दवा एजेंसी छिंदवाड़ा का संचालक जो कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप का जिले का होलसेलर
  5. सौरभ जैनपरासिया स्थित अपना मेडिकल जिसकी प्रोपराइटर ज्योति सोनी थी, उसी मेडिकल का फार्मासिस्ट
  6. सतीश वर्माकोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी का जिले का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव
  7. ज्योति सोनीआरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी व परासिया स्थित अपना मेडिकल' स्टोर की संचालिका
  8. शैलेश पांड्याजो कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को केमिकल सप्लाई करता था, जिसका ग्रेड खराब होने पर कार्रवाई की गई।

Published on:

21 Nov 2025 11:22 am

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

