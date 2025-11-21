जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी को केमिकल सप्लाई करने वाला सप्लायर गिरफ्तार

शैलेष पांड्या
छिंदवाड़ा. जिले में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है, एसआईटी ने इस प्रकरण में आठवीं गिरफ्तारी चेन्नई से की है। जांच टीम ने जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी पांड्या केमिकल के मालिक शैलेष पांड्या को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। एसआईटी उसे पकडकऱ गुरुवार को छिंदवाड़ा लाई तथा परासिया न्यायालय में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। एसआईटी जांच में सामने आया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल मिलाया गया था वह आरोपी शैलेष पांड्या की कंपनी पांड्या केमिकल ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को सप्लाई किया था। जिसका गे्रड खराब था तथा सप्लाई के दौरान उस केमिकल की जांच नहीं कराई गई थी तथा कंपनी में केमिकल पहुंचाए जाने के बाद वहां पर भी जांच नहीं की गई थी।
एसआईटी ने आरोपी शैलेष पांड्या को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, इस दौरान टीम इस बात की पूछताछ करेगी कि उसकी कंपनी पांड्या केमिकल ने उस केमिकल को कहां से खरीदा था तथा किस किसको बेचा था। रॉ मटेरियल सप्लाई के दस्तावेजों को लेकर भी पड़ताल टीम करेगी। आने वाले समय में पूछताछ व दस्तावेजों के आधार पर एसआईटी अब केमिकल निर्माण करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई करेगी।
कुंडीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम ककई की पांच वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मौत हुई थी इस मामले की जांच कुंडीपुरा पुलिस कर रही है। बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ देने के मामले में पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को भी आरोपी बनाया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया है। प्रकरण की जांच में अब कुंडीपुरा पुलिस ने दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस जल्द छिंदवाड़ा जेल में बंद दोनों आरोपी रंगनाथन तथा के महेश्वरी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।
