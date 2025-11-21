जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी को केमिकल सप्लाई करने वाला सप्लायर गिरफ्तार

छिंदवाड़ा. जिले में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है, एसआईटी ने इस प्रकरण में आठवीं गिरफ्तारी चेन्नई से की है। जांच टीम ने जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी पांड्या केमिकल के मालिक शैलेष पांड्या को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। एसआईटी उसे पकडकऱ गुरुवार को छिंदवाड़ा लाई तथा परासिया न्यायालय में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। एसआईटी जांच में सामने आया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल मिलाया गया था वह आरोपी शैलेष पांड्या की कंपनी पांड्या केमिकल ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को सप्लाई किया था। जिसका गे्रड खराब था तथा सप्लाई के दौरान उस केमिकल की जांच नहीं कराई गई थी तथा कंपनी में केमिकल पहुंचाए जाने के बाद वहां पर भी जांच नहीं की गई थी।