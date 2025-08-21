स्वास्थ्य सुविधाओं व सुरक्षा पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर

छिंदवाड़ा. कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनीटिरिंग, मरीजों से फीडबैक, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सकों एवं स्टॉफ की उपस्थिति तथा चिकित्सालय में आवश्यक व्यवस्था की मॉनिटरिंग किए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय लिया है। पत्रिका ने स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही कमी को लेकर खबर का प्रकाशन किया तथा जिला अस्पताल प्रबंधन की मॉनीटिरिंग में लापरवाही के कारण लोग परेशान हो रहे है इस बात को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था।
स्वास्थ्य सुविधाओं व सुरक्षा को लेकर औचक निरीक्षण किए जाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकारियों को जिम्मेदार सौंपी गई है। सोमवार से लेकर रविवार तक संयुक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीम तथा डिप्टी कलेक्टर को जिला अस्पताल में दिन व रात को पहुंचकर निरीक्षण करना होगा। वहीं जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर, कमी की स्थिति का अवलोकर कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
नाम पद दिन
धीरेंद्र सिंह अतिरिक्त कलेक्टर सोमवार
अंकिता त्रिपाठी संयुक्त कलेक्टर मंगलवार
ज्योति ठाकुर संयुक्त कलेक्टर बुधवार
सुधीर जैन एसडीएम गुरुवार
राहुल पटेल डिप्टी कलेक्टर शुक्रवार
रमेश मेहरा डिप्टी कलेक्टर शनिवार
पुष्पेंद्र निगम डिप्टी कलेक्टर रविवार
आदेशित अधिकारी जिला अस्पताल की विशेष सुरक्षा के इंतजाम का निरीक्षण एवं विशेषकर रात्रि ड्यूटी करने वाली महिला चिकित्सकों स्टाफ आदि की सुरक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी अस्पताल परिसर की सुरक्षा के लिए गार्ड की उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति एवं रात्रिकालीन सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे। साथ ही किसी भी सुरक्षा में कमी की स्थिति में, तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।