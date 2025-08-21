स्वास्थ्य सुविधाओं व सुरक्षा पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर

छिंदवाड़ा. कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनीटिरिंग, मरीजों से फीडबैक, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सकों एवं स्टॉफ की उपस्थिति तथा चिकित्सालय में आवश्यक व्यवस्था की मॉनिटरिंग किए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय लिया है। पत्रिका ने स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही कमी को लेकर खबर का प्रकाशन किया तथा जिला अस्पताल प्रबंधन की मॉनीटिरिंग में लापरवाही के कारण लोग परेशान हो रहे है इस बात को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था।