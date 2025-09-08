माचागोरा बांध, कन्हरगांव डेम में पर्याप्त पानी आने से सालाना पेयजल की समस्या समाप्त





जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार माचागोरा डैम का लेवल 625.75 मीटर है। लगातार बारिश से 625.50 मीटर भर पाया है। इसका लाइव स्टोरेज 406 एमसीएम है। यह करीब 96 फीसदी तक है। पिछले साल 2024 में डैम में पानी इस समय तक 625.31 मीटर तक आ पाया था। बारिश सीजन में सितम्बर माह शेष है। इस डैम से वर्ष 2019 से छिंदवाड़ा शहर को पानी मिल रहा है। पिछले वर्ष सिवनी को चार दिन पानी भेजे जाने से समस्या हो गई थी। कलेक्टर के आदेश पर पेयजल आपूर्ति रोकनी पड़ी थी। इस वर्ष 2025 में सालाना पेयजल की मांग का कोटा पूर्ण होने से शहर की चिंता नहीं रह गई है।









दो मीटर शेष है कन्हरगांव डैम

