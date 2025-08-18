Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

गीता भवन निर्माण की स्वीकृति भी लटकी, नाट्य कर्मियों का ऑडोटोरियम नहीं बना

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा की भी पूरी नहीं हो सकी। नाट्य कर्मियों को अपने नाटक/वर्कशॉप किराए के भवन पर करनी पड़ रही है।

छिंदवाड़ा

manohar soni

Aug 18, 2025

शहर के नाट्यकर्मी पिछले दो दशक से छिंदवाड़ा में ऑडोटोरियम भवन बनने की राह तक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा की भी पूरी नहीं हो सकी। नाट्य कर्मियों को अपने नाटक/वर्कशॉप किराए के भवन पर करनी पड़ रही है। नाट्य रंगकर्मियों का दल सांसद और निगम आयुक्त से भी मिल चुका है। सरकारी उदासीनता से उनकी आस पूरी नहीं हो पा रही है।


निगम के रिकार्ड बताते है कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव २०२३ से पहले 24 अगस्त को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान जन सभा में छिंदवाड़ा नगर में ११.५० करोड़ रुपए की लागत से एक ऑडिटोरियम की घोषणा की थी। पहले यह भवन ईएलसी तिराहा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस (निगम योजना कार्यालय) में प्रस्तावित था। इस जमीन को लेने में तकनीकी अड़चनें आने से यह मामला कई माह तक फंसा रहा। निगम दूसरे इलाकों में जगह तलाश नहीं कर पाया।


गीता भवन में था एक कक्ष देने का वायदा


डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में नई सरकार आई। उसने गीता भवन का प्रस्ताव पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों से मांगा। निगम अधिकारियों ने ये प्रस्ताव भेज दिया। इस भवन में एक कक्ष रंग कर्मियों को दिया जाना प्रस्तावित है। इस मामले में सरकार ने अभी तक गीता भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है। तब से ये भवन का निर्माण भी लटका हुआ है।


सांसद और सीएम से भेंट कर चुके रंग कर्मी


शहर के नाट्य रंग कर्मियों का दल इस मुद्दे को लेकर सांसद और निगम आयुक्त से भेंट की थी। उन्होंने निगम स्तर पर गीता भवन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया और उसमें एक कक्ष दिलवाने की बात कहीं थी। तब से रंग कर्मियों को गीता भवन निर्माण का इंतजार हैं।


इनका कहना है…


गीता भवन के लिए जमीन ईएलसी में पुरानी योजना भवन की है। इस पर पीडब्ल्यूडी ने जमीन ट्रांसफर नहीं की है। शासन ने स्वीकृति अपेक्षित है।
गीता भवन में नाट्य कर्मियों को ऑडोटोरियम कक्ष दिया जाना प्रस्तावित है।
-सीपी राय, आयुक्त नगर निगम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / गीता भवन निर्माण की स्वीकृति भी लटकी, नाट्य कर्मियों का ऑडोटोरियम नहीं बना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.