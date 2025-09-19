अंग्रेजों के जमाने के टाउनहाल का नहीं हो पाया जीर्णोद्धार

शहर की एतेहासिक पुरातात्विक धरोहर टाउन हाल का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। इससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पुरानी नगरपालिका के कामकाज की यादें जुड़ी हुई है। वर्ष 1902 में बनी इस इमारत को हेरिटेज संरक्षण की दृष्टि से 3.5 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी। बजट के अभाव में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

देखा जाए तो नगरपालिका से नगर निगम का इतिहास 153 साल पुराना है। छिंदवाड़ा नगर पालिका का गठन वर्ष 1867 में हुआ था। गठन के समय छिंदवाड़ा शहर की जनसंख्या 9736 के करीब थी। इस दौरान शहर में कुल 2393 आवास थे।नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में 738 एकड़ जमीन थी, जबकि 14 वार्ड थे। खास बात यह है कि छिंदवाड़ा जिला बाद में बना।

